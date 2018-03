Marbach/Fußball Verlieren verboten beim Spitzenreiter

„So weit habe ich noch gar nicht gedacht, wir wollen schließlich gewinnen“, sagtFC-Trainer Seeber lachend, schiebt aber gleich nach: „Natürlich wird das ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder dran. Gehen wir leer aus, ist der Rückstand dagegen schon sehr groß“, ist dem Coach die brisante Lage durchaus bewusst. Seeber fühlt sich mittlerweile in seiner Meinung bestätigt, die er vor dem Hinspiel geäußert hatte. Damals hatte er gesagt, dass Croatia für ihn „vom Kader her das beste Team der Liga ist“. Während der starke Aufsteiger zur Winterpause noch auf dem zweiten Platz lag, hat sich die Mannschaft durch den 2:1-Erfolg über Germania sowie das 2:0 im Nachholspiel in Eltingen inzwischen den Platz an der Sonne gesichert. „Sie haben sich ja in der Winterpause nochmal verstärkt. Der Kader von Croatia ist mittlerweile auch in der Breite so gut besetzt, dass sie auch ein paar Ausfälle kompensieren können“, weiß Christian Seeber.