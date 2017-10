Marbach/Fußball Verfolgerduelle in Freiberg und Murr, Pflichtaufgabe für Affalterbach

Ebenfalls gut im Rennen liegen der SGV Murr

und der GSV Erdmannhausen,

die um 15 Uhr aufeinandertreffen. „Erdmannhausen ist neben Pattonville die Mannschaft der Stunde. Sie sind durch die überstandene Abstiegsrelegation zusammengewachsen, stehen defensiv stabil und haben zwei überragende Torjäger“, lobt Murrs Coach Björn Kugler den Konkurrenten. Vor allem das GSV-Angreiferduo Luca und Marius Heusel gelte es, in den Griff zu bekommen, glaubt Kugler, der jedoch in seiner Abwehr zu größeren Umbauten gezwungen ist. Mit Keeper Fabian Krauß, David Werner und André Ziegler fehlen gleich drei Stammkräfte. Kuglers Gegenüber Marius Huptas gibt die Komplimente jedoch artig zurück: „Murr schätze ich sehr hoch ein, vor allem spielerisch“, sagt er. Für sein Team sei die Partie, nachdem man es zuletzt eher mit Kellerkindern zu tun hatte, „eine echte Standortbestimmung“.

Zwischen den beiden rangiert in der Tabelle als Vierter der TSV Affalterbach,

der zeitgleich den noch sieglosen SV Kornwestheim II empfängt. „Da zählt nur ein Dreier“, weiß Helmut Bärlin und sieht das Team unter Zugzwang: „Nach dem schwachen Auftritt am vergangenen Sonntag in Oberstenfeld ist Wiedergutmachung angesagt“. Bis auf Marco Weitbrecht und den gesperrten David Giedemann sind beim TSV alle Mann an Bord.