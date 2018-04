Marbach/Fußball „Unterirdische Leistung“ der Erdmannhäuser

Leer ging dagegen der FV Oberstenfeld

aus, der auf eigenem Platz der SGM Hochberg/Hochdorf glatt mit 0:3 (0:1) unterlag. „Spielerisch haben wir eigentlich eine gute Partie abgeliefert, aber das Tor war einfach wie vernagelt“, berichtete FVO-Trainer Fethi Asar, dessen ersatzgeschwächter Elf trotz Einbahnstraßenfußball kein Treffer gelingen wollte.

Fortgesetzt hat sich die Talfahrt des GSV Erdmannhausen,

der sich mit einem 1:5 (0:2) gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg eine deftige Heimklatsche abholte. „Das war desolat und wohl die unterirdischste Leistung, die es je auf Erden gab“, war GSV-Trainer Marius Huptas bedient. Zwar hatte man in der Anfangsphase zweimal durch Luca Heusel, der später den 1:5-Endstand besorgen sollte (89.), die Führung vor Augen, doch ein Doppelschlag der Gäste (21., 25.) leitete dann das Unheil ein. „Schon mit dem 0:1 war alles dahin“, stöhnte Huptas später. Zu allem Überfluss sah Jan Fögele nach der Pause auch noch die Gelb-Rote Karte. In der Tabelle rutscht der GSV damit weiter ab. Nur noch fünf Punkte ist man nun von der Abstiegsrelegation entfernt.

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis konnte der VfR Großbottwar

mit dem 14:3 (4:1)-Kantersieg gegen den Tabellenletzten TSV Ludwigsburg feiern. Für VfR-Trainer Marc Reinhardt war es der erste Dreier unter seiner Regie. Gegen nicht konkurrenzfähige Gäste waren Patrick Schorr (5), Niko Giouroukalis (4), Sven Schreyer (2), Maximilian Preiss (2) und Yannick Baudisch die Torschützen. Allerdings war Reinhardt keineswegs so richtig zufrieden und wechselte schon vor der Halbzeit merhfach. „Wir haben viel zu viele lange Bälle gespielt“, kritisierte er sein Team, das sich dann erst nach der Pause steigerte. In der Tabelle bleibt der VfR zwar auf einem Abstiegsrang, verkürzte aber den Rückstand zum Relegationsplatz auf fünf Zähler.

In der Staffel A1 Unterland kam der taktisch sehr diszipliniert auftretende TGV Beilstein

beim Tabellenzweiten TSV Talheim zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Erst in der Schlussminute glich Talheim aus, was TGV-Trainer Robert Berg von einer „gefühlten Niederlage“ reden ließ. Für Beisltein hatte Maximilian Schuller nach „dem schönsten Angriff des Spiels“ (Berg) das 1:0 markiert (19.).

Einen 3:0 (2:0)-Sieg feierte in der Kreisliga A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg

beim TSV Lippoldsweiler. „Jetzt ist unser Ziel, in dieser Runde kein Spiel mehr zu verlieren“, gab SVG-Spielertrainer Arif Güdük als neue Aufgabenstellung aus. Er selbst hatte das Tor zum 2:0 besorgt. Die beiden anderen Treffer gingen auf das Konto von Lukas Danner, der in seiner neuen Rolle als Zehner nun öfter zum Abschluss kommt.