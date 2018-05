Marbach Fußball und ein schwäbischer Abend

Die Stadt Marbach unterhält neben den offiziellen Partnerschaften mit L’Isle Adam, Frankreich, Washington/Missouri, USA, und Tongling, China seit einigen Jahren auch freundschaftliche Beziehungen mit Stratford-upon-Avon in England, Suzzara in Italien und Tirebolu in der Türkei. Die Hafenstadt am Schwarzen Meer in der ost-türkischen Provinz Giresun hat rund 17 500 Einwohner.