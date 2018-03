Marbach/Fußball TSV und GSV auswärts gefordert

Eine Nachholpartie steht heute Abend um 19.30 Uhr auch in der Kreisliga B2 Enz-Murr auf dem Programm: Dabei ist Spitzenteam TSV 1899 Benningen II gegen den TSG Steinheim, der hier mit seiner eigentlichen zweiten Mannschaft antritt, haushoher Favorit.

Ähnlich ist die Ausgangslage dann am Donnerstag um 19. 30 Uhr, wenn sich in der Parallelstaffel B3 der TSV Affalterbach II und Tabellenführer TSG Steinheim II,

dann mit der tatsächlichen ersten Mannschaft, gegenüberstehen. Interessant wird in den kommenden Wochen sein, ob die Steinheimer nach zuletzt manchem Punktverlust wieder zur Souveränität der Hinrunde zurückfinden, oder ob sie den zwischenzeitlich schon so gut wie sicher geglaubten sofortigen Wiederaufstieg noch auf der Zielgeraden gefährden. „Wir sind noch nicht durch“, warnt ihr Trainer Rainer Schreiber daher auch eindringlich und mahnt „die richtige Einstellung zu jedem einzelnen Spiel“ an.

Die am vergangenen Sonntag abgebrochene Partie der SVG Kirchberg gegen den VfR Birkmannsweiler in der Kreisliga A2 Rems-Murr ist mittlerweile neu angesetzt worden. Gespielt werden soll am 25. April um 19.30 Uhr. Am Sonntag hatte sich nach nur wenigen Minuten ein Kirchberger Spieler schwer am Fuß verletzt. Da er zunächst nicht vom Platz getragen werden konnte und man auf den Krankenwagen warten musste, war die Begegnung mehr als 20 Minuten unterbrochen und wurde nicht wieder angepfiffen.