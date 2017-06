Marbach/Fußball TSV 1899 Benningen schafft den Ligaerhalt

Und direkt nach dem Seitenwechsel folgte der dritte Streich: Der starke Linksaußen David Heim, der noch in der A-Jugend spielen dürfte, tankte sich mit einem 40-Meter-Solo auf der Außenbahn durch und schoss den Ball aus spitzem Winkel an den hinteren Innenpfosten. „Dieses Tor war besonders wichtig. Denn der Gegner hatte sich in der Kabine sicherlich viel vorgenommen“, sagte Benningens Coach Marc Reinhardt. Kurzzeitig spielte sich sein Team nun sogar in einen Rausch, sehenswerte Kombinationen führten aber nicht zu einem weiteren Torerfolg.Riet steckte nicht auf und schöpfte nach einem verwandelten Strafstoß Hoffnung. Nachdem Marvin Heim gefoult hatte, traf Pasquale Arena ins rechte Eck (64.). In der Schlussphase hatte Riet zahlreiche Freistöße nahe des Strafraums, wirklich gefährlich wurde das Team aber nicht mehr. Auffällig wurde der Kreisligist eher durch permanentes Lamentieren gegen das Schiedsrichtergespann. Nicht von Seiten der Spieler, dafür aber aus der Coaching-Zone.

Den Benningern war’s egal: Sie erledigten ihre Hausaufgabe und bleiben Bezirksligist. „Das ist pure Erleichterung, gerade jetzt nach Verlängerung dieser Mammutsaison mit 34 Spieltagen. Es war nicht einfach, in den beiden Wochen vor diesem Spiel die Spannung hochzuhalten“, sagte Jannis Kordt. Und auch Marc Reinhardt war anzumerken, wie der Druck von ihm abfiel. „Ich will nicht wissen, wie sich das bei Bundesliga-Trainern anfühlt, wenn sie gegen den Abstieg spielen. Wenn das in der Bezirksliga schon so extrem ist“, meinte er. Das Jahr sei trotz des guten Starts vielleicht ein Rückschritt gegenüber der Vorsaison gewesen, sagte er. Dafür sei im Umfeld des Vereins viel Positives geschehen, wie die Planung des Kunstrasenplatzes. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Daraus gilt es die Lehren zu ziehen. “

TSV 1899 Benningen:

Gröppner (32. Vorbusch) – M. Heim, Kordt, Lauer, Malecek – Storz (76. Balaj), Widmaier, Hill (87. Lembeck), D. Heim – Djurdjevic (82. Schnalke), Flamm.