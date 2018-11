Marbach/Fußball Torhüter Manuel Michler trifft per Fallrückzieher

Marbach - Von diesem 18. November 2018 wird Torhüter Manuel Michler wohl noch seinen Enkeln erzählen. Im Heimspiel seines GSV Pleidelsheim

in der Kreisliga A 1 Enz-Murr gegen den TSV 1899 Benningen

lief schon die Nachspielzeit, die Gäste führten mit 2:1 und Michler hielt es schon länger nicht mehr hinten. Zunächst traf jedoch Benningens Angreifer Marco Djurdjevic nicht das von Michler verlassene und daher leere Tor. Im Gegenzug wollte dann Michlers unbedrängter Torwartkollege Manuel Rohland mit einer Jogliereinlage Zeit schinden, verursachte dabei aber einen Eckball. Pleidelsheims Robin Bender brachte diesen erst im zweiten Versuch nach innen und fand seinen Torhüter Michler, der per Fallrückzieher (!) den 2:2 (0:1)-Endstand markierte. „Wenn es ein Video von der Szene gäbe, wäre er nächsten Samstag im Aktuellen Sportstudio zu Gast“, waren sich hinterher die Trainer Roberto Raimondo (GSV) und Rainer Schreiber (TSV) einig. Von „einem gefühlten Sieg“ sprach Raimondo, denn man hatte in der Innenverteidigung mit den A-Junioren Nick Weiden und Kevin Sirch agiert.