Marbach/Fußball SVG Kirchberg bestreitet zwei Spiele in 50 Stunden

In der Kreisliga A1 Unterland wachsen die Bäume für den TGV Beilstein

doch nicht in den Himmel. Ebenfalls schon am Mittwochabend verlor der bis dahin in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagene TGV bei Botan Heilbronn mit 3:4 (1:2). „Wir waren ganz schlecht aufgelegt und lagen schnell mit 0:2 zurück“, berichtete TGV-Trainer Robert Berg. Zwar verkürzte Thomas Muth (31.), doch nach der Pause zog Botan auf 4:1 davon. Zudem flog Beilsteins Torwart Sahin Özel wegen Meckerns vom Platz. In Unterzahl brachten David Jach (86.) und Johannes Arnold (89.) Beilstein zwar noch einmal heran, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. „Die Mannschaft ist noch nicht gefestigt“, analysierte Berg, der mit der Art und Weise des Auftritts überhaupt nicht einverstanden war: „Und zwar vor allem wegen Dingen, die nichts mit Fußball zu tun haben“, so der Coach angefressen.