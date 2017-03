Marbach/Fußball Starke zweite Halbzeit bringt den Sieg

Denn in den ersten 45 Minuten waren die Kornwestheimer die tendenziell bessere Mannschaft, vor allem hatten die Gäste auf dem Marbacher Kunstrasen die klar besseren Chancen. Bereits in der vierten Minute rettete nur der Innenpfosten die Schillerstädter vor einem Rückstand. Zwar hatte der FC die nächste gute Möglichkeit, als Angelo de Capua mit einem Schuss aus halbrechter Position am SVK-Keeper scheiterte (17.), doch fast im Gegenzug fiel das 0:1. FC-Verteidiger Pawel Dregan unterlief einen Diagonalball, sein Gegenspieler konnte ungehindert flanken, und Kornwestheims Torjäger Dominic Janzer war zur Stelle. „Die erste Hälfte war insgesamt zu hektisch, wir mussten froh sein, dass wir vor der Pause nicht noch ein Tor kassiert haben“, räumte FC-Trainer Christian Seeber ein. Denn in der 41. Minute ging ein gegnerischer Kopfball aus vier Metern nur knapp am völlig leeren Tor vorbei.

Doch nach dem Wechsel wendete sich das Blatt. Keine zwei Minuten waren gespielt, als der Ball nach einem langen Einwurf von Dominik Weinzierl beim völlig freistehenden Muhammet Kodal landete, der per Seitfallzieher das 1:1 markierte. Und in der 63. Minute unterlief Kornwestheims Torhüter einen Eckball von Dominik Gallert. Diesmal stand de Capua mutterseelenallein am langen Pfosten und ließ sich nicht zweimal bitten. „Wenn man dem FC Marbach solche Chancen bietet, dann nehmen sie das natürlich an“, ärgerte sich SVK-Trainer Markus Fendyk später. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann in erster Linie der eingewechselte Nesreddine Kenniche. In der 76. Minute kam er über die rechte Seite, ließ gleich zwei Gegner aussteigen und legte quer auf de Capua, der problemlos das 3:1 erzielte. Und in der 90. Minute machte Kenniche nach einem sehenswerten Solo durch den SVK-Strafraum und um drei Verteidiger herum mit dem 4:1 vollends den Deckel drauf.