Marbach/Fußball Starke zweite Hälfte bringt die Wende

In den ersten 45 Minuten war der FC insgesamt „zu behäbig und nicht richtig wach“, wie Trainer Christian Seeber monierte. „Wir leben von der Mentalität und der Geschwindigkeit. Wenn die nicht da ist, dann bekommen wir Probleme.“ Das Marbacher Spiel ähnelte zunächst eher einem netten Sonntagnachmittagskick als ernsthaftem Wettkampf. Die Schwieberdinger mussten nicht wirklich viel tun, um ihren Kasten sauber zu halten. Das 0:1 aus Sicht des FC war dann doppelt ärgerlich. Denn den Kopfball nach einem Freistoß in den Marbacher Strafraum hätte man durchaus verhindern können. Zudem war der Freistoßpfiff doch sehr wohlwollend für die Gäste. Und auch drei Minuten später drückte der Unparteiische mehr als ein Auge zu, als Nesreddin Kenniche frei aufs Schwieberdinger Tor zulief. Der Gäste-Keeper touchierte zwar auch den Ball, säbelte den FC-Stürmer jedoch um, der die Kugel ansonsten noch problemlos hätte einschieben können. Der fällige Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Zum Ende der ersten Halbzeit wurden die Gastgeber etwas wacher. Doch Angelo de Capua scheiterte mit einem Freistoß am Pfosten (36.) und mit einem Schuss aus halbrechter Position am Schwieberdinger Schlussmann.

In der 49. Minute hatte der FC-Stürmer schließlich mehr Glück – im doppelten Sinne. Denn einerseits überwand er diesmal TSV-Keeper Mario Frey, als er alleine aufs Gäste-Tor zulief. Zum anderen übersah der Schiedsrichter in diesem Fall eine klare Abseitsposition. Die Marbacher spielten nun deutlich aggressiver und bekamen die Partie immer besser in den Griff. Nur eine wirklich knifflige Situation gab es noch, als Philipp Bez der Ball im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand sprang, wobei sein Arm tendenziell am Körper angelegt war. Auch hier gab der Schiedsrichter keinen Elfmeter.