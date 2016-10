Marbach - Ein Treffer von Daniel Pfeiffer, der in der 23. Spielminute einen Freistoß per Schlenzer über die Mauer im Tor versenkte, sicherte in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr dem GSV Pleidelsheim

einen 1:0-Auswärtserfolg beim SC Ludwigsburg. Gegen sehr defensiv eingestellte Gastgeber, die nie höheres Risiko gingen, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. „Jetzt wissen wir, wie sich der FC Bayern fühlt“, sagte GSV-Coach Frank Weiden in Anspielung auf die destruktive Spielweise des SC. Da Rivale TSV Grünbühl nur Remis spielte, weist der GSV nun zwei Punkte Vorsprung auf.

Tabellendritter bleibt der TSV Affalterbach,

der mit einem 0:0 gegen den TSG Steinheim

die Chance verpasste, näher heranzurücken. „Es ging hin uns her. Wir hatten die etwas besseren Chancen, müssen aber mit dem 0:0 leben“, sagte TSV-Abteilungsleiter Helmut Bärlin, der gestern Coach Heiko Andiel vertrat. „Für uns war es wichtig, endlich wieder zu Null zu spielen. Das Spiel hatte viel Tempo und war intensiv, doch unterm Strich haben sich beide neutralisiert“, kommentierte Gästecoach Rainer Schreiber seine Rückkehr zum Ex-Verein.

Einen 2:1 (1:0)-Sieg verbuchte der SGV Murr

im Derby gegen den GSV Erdmannhausen.

Die Gäste hatten den besseren Start, doch Luca Heusel verpasste zweimal die Führung. Die gelang diese auf der anderen Seite Mario Garcia (21.), der zuvor ebenfalls aussichtsreich gescheitert war. Nach der Pause erarbeitete sich dann Erdmannhausen leichte Vorteile. Obwohl nach Gelb-Rot für Jan Fögele (76.) in Unterzahl, glich Heusel aus (82.), doch Niklas Schlimgen gelang nur kurz darauf nach einem weiten Einwurf von Wolfgang Winkler der Siegtreffer für Murr (85.). Die Trainer Marcus Ziegler und Florian Eissler sprachen hinterher unisono vom „erwartet ausgeglichenen Spiel, das auch anders herum hätte ausgehen können“.

Eine 0:3 (0:0)-Heimniederlage musste der VfR Großbottwar

gegen Dersim Ludwigsburg hinnehmen. „So groß war der Leistungsunterschied nicht. Am Ende hat Dersims Abgezocktheit den Unterschied gemacht“, sagte VfR-Coach Perry Zuidema, dessen Elf erst in der 70. Spielminute in Rückstand geriet und dann schnell das 0:2 kassierte.

Mit einem nicht unbedingt erwarteten 3:1 (1:0) kehrte der FV Oberstenfeld

von der SpVgg 07 Ludwigsburg II zurück. „Wir hatten erstmals alle Spieler an Bord“, gab FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan eine Erklärung. Kasim Simsek besorgte die Pausenführung (35.), die Murat Bayram nach Konter (55.) und Muhammet Desteki per sehenswertem Fernschuss ausbauten. Das 1:3 fiel erst in der Schlussminute. Mit dem Dreier hat der FVO den Abstand nach unten ausgebaut und Anschluss ans vordere Mittelfeld hergestellt.

Obwohl spielerisch klar im Aufwind, unterlag die im Tabellenkeller stehende Mannschaft von Anadolu Marbach

beim SV Kornwestheim II mit 1:3 (0:1). „Im Abschluss geht leider gerade gar nichts“, haderte Spielertrainer Cem Caliskan. Nach dem frühen Rückstand vergab Salvatore Strigaro für Anadolu per Elfmeter die große Ausgleichschance. Nach der Halbzeit führte dann ein missratener Abstoß von Keeper Ron Moj zum vorentscheidenden 0:2. Das 1:3 von Alikaan Gülüs blieb Ergebniskosmetik.

In der Kreisliga A1 Unterland musste der TGV Beilstein

mit einem 1:2 (1:2) im Derby gegen den SC Abstatt die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Beilstein verschlief den Beginn, denn schon nach acht Minuten lag man – unter Mithilfe des schwachen Unparteiischen – mit 0:2 zurück. Erst nach Gelb-Rot für einen Abstatter (30.) wurde es besser. Masallah Cihanoglu verkürzte per Freistoß (43.), doch nach der Pause fiel dem TGV gegen gut verteidigende Gäste nicht viel ein. „Wir waren planlos und haben es nur mit langen Bällen versucht“, gestand TGV-Spielertrainer Manuel Vogt, dessen Elf aber Tabellenzweiter bleibt.

Schon am morgigen Dienstag sind die Beilsteiner erneut gefordert, denn im Unterland steht ein kompletter Spieltag an. Um 14.30 Uhr gastiert man dann beim TSV Talheim. Ebenfalls im Einsatz ist am Dienstag die gestern spielfreie SVG Kirchberg

in der Staffel A2 Rems-Murr. Das Kellerkind tritt um 14.30 Uhr beim TSV Lippoldsweiler an.