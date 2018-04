Marbach/Fußball Spielabbruch nach schwerer Verletzung

Im Stadtderby der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr setzte sich Anadolu Marbach

am Sonntag beim FC Marbach II

am Ende deutlich mit 5:0 (1:0) durch. Während Anadolu damit die Tabellenführung festigte, hat sich die FC-Zweite nun endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Dabei hatte es lange nicht nach einer derart klaren Angelegenheit ausgesehen. „In der ersten Hälfte haben sich beide Teams neutralisiert. Da spielte sich fast alles nur im Mittelfeld ab“, berichtete Anadolu-Spielertrainer Cem Caliskan. Sein Kapitän Michele Soldo erzielte per Freistoß die 1:0-Pausenführung (35.). Spielentscheidend wurden dann zwei Hinausstellungen gegen die FC-Zweite. Binnen 120 Sekunden traf es Keeper Thomas Erny (69., Rot) und Niko Paraskevas (71., Gelb-Rot). „In doppelter Unterzahl war dann nicht mehr viel zu machen“, kommentierte FC-Trainer Uli Ritter. Zweimal Soldo (75., 78.), Hüseyin Karatas (85.), und Yasan Demirhan (88.) schraubten das Resultat nach oben.