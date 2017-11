Vergangene Woche hat es den TSV 1899 Benningen in der Fußball-Bezirksliga erwischt. In dieser Woche sind die Kicker des FC Marbach an der Reihe. Ihr Spiel beim TSV Flacht am morgigen Samstag (17 Uhr) ist am Freitagmittag abgesagt worden. Grund ist, dass die Gemeinde Flacht die Sportanlagen aufgrund des anhaltenden Regens und des Platz-Zustandes gesperrt hat. Einen Heimrechtstausch, wie ihn vergangene Woche die Benninger vollführt haben, schließt FC-Trainer Christian Seeber aus. „Wir werden das nicht machen. Das Spiel fällt dann eben aus und wir haben spielfrei“, sagt er. Seine Tendenz gehe dahin, dass die Partie Anfang März nachgeholt werden soll. Am besten noch bevor die regulären Spiele wieder beginnen.