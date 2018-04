Marbach/Fußball Sieger der Partie GSV Höpfigheim – TSV 1899 Benningen II ist Anadolu

Herbstmeister FC Marbach II

enttäuschte dagegen beim 1:1 (0:0) bei Kellerkind GSV Erdmannhausen II

erneut und sieht im Aufstiegsrennen seine Felle davonschwimmen. „Es war ein grottenschlechter Kick, in dem wir uns dem Niveau des Gegners angepasst haben. Die schlechten Platzverhältnisse taten ein übriges“, urteilte FC-Trainer Uli Ritter. Nach torloser erster Hälfte brachte Tim Birkmeier sein Team in Front (52.), doch ein eigentlich harmloser40-Meter-Schuss von Ali Simsek ließ die GSV-Zweite noch ausgleichen (82.). „Nach ganz vorne geht wohl nichts mehr. Ich glaube, wir haben uns aus dem Titelkampf verabschiedet“, sieht Ritter nun schwarz, denn die Personaldecke wird, auch wegen vieler Ausfälle im Bezirksligateam, immer dünner, zudem wirkt man völlig außer Form. Gut im Rennen an der Spitze liegt dagegen der TuS Freiberg, der den GSV Pleidelsheim II

mit 4:0 (1:0) besiegte.