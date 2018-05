Marbach/Fußball Siegen ist Pflicht – egal gegen wen

Marbach - Tabellendritter gegen den 13., die eine Mannschaft spielt noch um den Aufstieg mit, die andere liegt auf dem Abstiegsrelegationsplatz, und im Hinspiel gab es einen 4:1-Auswärtssieg für den Favoriten – viel klarer könnte die Ausgangssituation vor der Begegnung in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FC Marbach und dem TSV Eltingen am Samstag (15.30 Uhr) nicht sein. Für die Schillerstädter zählt daher nur ein Sieg. „Aber das ist in jedem der restlichen Saisonspiele so, egal gegen wen“, erklärt Trainer Andreas Wick.