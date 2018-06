Marbach/Fußball FC-Vorsitzende Sibylle Wieland weist Kritik zurück

Zurück zur Kritik der FC-Vorsitzenden an der Veröffentlichung in der Marbacher Zeitung: Unterstützt sieht sich Wieland durch die Bewertungen des Kommentars auf der MZ-Homepage – anonyme Bewertungen. Ein anderes Bild zeichnen da die Kommentare auf unserer Facebook-Seite, auf welcher der Kommentar ebenfalls verlinkt wurde. Hier nehmen mehrere Personen – nicht anonym – Stellung. So schreibt Metin Üven: „Der Verein wurde systematisch kaputt gemacht gleich nachdem Jürgen Schmiedel aufgehört hat. Wenn Frau Wieland der FC Marbach am Herzen liegt, dann soll sie zurücktreten und Edelfan werden. Die Aufstiege, die viel Geld gekostet haben, sind keine Erfolge, sondern eingekauft.“ Michael Deutze findet: „Der FC hat in den vergangenen Jahren gefühlt jeden Sommer einen hohen ,Exodus’. Auffällig dabei ist jedoch, dass jedes Jahr besonders viele ,Marbacher’ den Verein verlassen.“ Michael Günthner schreibt: „Hauptproblem ist die nicht existente Jugendarbeit im Verein, die die Zukunft des Vereins ist. Dafür sind nicht nur die beiden im Artikel angesprochenen Personen zuständig, sondern der komplette Vorstand. Einfach nur armselig was dieser Verein heute macht.“ In eine ähnliche Richtung kommentiert Thomas Kreickmann, ehemaliger Jugendtrainer beim FC: „Endlich wird mal öffentlich angesprochen, worüber wir ehemaligen Trainer uns ständig aufgeregt haben, es musste so kommen, und es ist nur die Spitze des Eisberges! Da werden Machtkämpfe innerhalb der Vereinsführung ausgefochten ohne Rücksicht auf den Verein.“ Auf die Kritik an den strukturellen Defiziten in der Jugendarbeit geht Sibylle Wieland in ihrer Stellungnahme überhaupt nicht ein.