Marbach/Fußball SG Sonnenhof und FC Marbach weiter auf dem Vormarsch

In seiner jüngsten Saison, die der SGV nach dem Wiederaufstieg auf dem guten dritten Platz beendete, ist es der Mannschaft gelungen, ihr ewiges Torverhältnis bei nun 805:787 Treffern ins Positive zu wenden. In seiner nun startenden 16. Oberliga-Saison fehlen dem Verein noch zwei Siege, um in dieser Spielklasse 200 Mal dreifach gepunktet zu haben. Dem stehen 129 Unentschieden und 185 Niederlagen gegenüber. Bezirksliga:FC Marbach7. Platz | Vorjahr: 10. Platz | 1300 Punkte

Mit dem Aufstieg in die Landesliga hat es für den FC Marbach mit Tabellenplatz drei zuletzt nicht ganz gereicht. Aufwärts ging es für die Mannschaft aber zumindest in der ewigen Tabelle der Bezirksliga. Von Rang zehn ging es mit 1300 Punkten rauf auf Platz sieben – und das, obwohl die nun hinter dem FC stehenden Mannschaften aus Gerlingen (1274), Rutesheim (1257) und Gemmrigheim (1247) deutlich mehr Spielzeiten in dieser Spielklasse absolviert haben. Geht Marbach in die 27. Runde, waren es bei Gerlingen 32 Saisons, bei Rutesheim und Gemmrigheim jeweils 30.

Auch die Vereine, die jetzt vor dem FC stehen, waren deutlich länger Bezirksligist. Allerdings beträgt der Rückstand auf den TSV Phönix Lomersheim (31 Jahre) auch noch 72, auf die SpVgg Besigheim (33 Jahre) 98 Punkte. Es wird also ein mühsamer Weg, um im ewigen Ranking weitere Platzierungen aufzuholen.

Unangefochtener Spitzenreiter ist mit 1909 Punkten weiterhin der GSV Pleidelsheim, der aktuell 363 Zähler vor dem SV Kornwestheim steht. Übrigens: In der 1946 gegründeten Spielklasse waren bislang 93 Teams aktiv – die Premieren-Aufsteiger SV Riet und SV Pattonville sind nun die Bezirksligisten Nummer 94 und 95. TSV 1899 Benningen15. Platz | Vorjahr: 16. Platz | 1096 Punkte

Mit dem Abstieg aus der Bezirksliga hat die abgelaufene Saison für den TSV 1899 Benningen ein bitteres Ende genommen. Es ist bereits der siebte Abstieg in die Kreisliga A in der Geschichte des Vereins, nur den TSV Bönnigheim erwischte es mit acht Abstiegen häufiger. Was nun negativ klingt, hat aber natürlich auch seine gute Seite: So halten die Benninger mit sechs Aufstiegen gemeinsam mit dem SGV Murr den Rekord in der Kreisliga A1 – ein gutes Omen für die anstehende Saison?

In der ewigen Tabelle hat sich der TSV leicht verbessert, mit 1096 Punkten steht er nun vor dem TV Neckarweihingen (1086) auf Rang 15. In der neuen Saison drohen die Benninger aber wieder abzurutschen, denn der auf Platz 17 lauernde TSV Schwieberdingen steht nur 38 Punkte hinter ihnen.

Keine Überholmanöver sind für den TSV derweil in der ewigen Tabelle der Kreisliga A1 zu erwarten. Auf Rang 17 steht er 43 Punkte hinter dem Ligakonkurrenten FV Ingersheim und 113 Zähler hinter dem SGV Freiberg. Historisch gesehen überzeugte Benningen in der A-Liga übrigens eher durch eine starke Defensive als durch einen gefährlichen Sturm: 1,61 Gegentore pro Partie sind der drittbeste Wert aller 51 A1-Ligisten. Nur die SpVgg 07 Ludwigsburg II (1,55) und der SV Pattonville (1,60) verteidigten noch besser. Frauen-Landesliga:FC Biegelkicker Erdmannhausen1. Platz | Vorjahr: 1. Platz | 260 Punkte

Nach dem in der Relegation verpassten Aufstieg in die Verbandsliga sind die Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen weiterhin in der Landesliga am Ball. Es ist bereits die neunte Saison, die der Verein in dieser Spielklasse absolviert – kein anderer Enz-Murr-Ligist kann da mithalten. Entsprechend stehen die Biegelkicker auch weiterhin an der Spitze der ewigen Tabelle. 260 Punkte holten sie aus den 174 Partien, dabei kommen sie auf ein Torverhältnis von 330:277. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten TSV Münchingen ist auf 124 Zähler angewachsen.

Und trotz des nicht erreichten Aufstiegs war Platz zwei in der abgelaufenen Saison die beste Abschlussplatzierung in der Geschichte der Biegelkicker - gemeinsam mit der Spielzeit 2009/10, als sie ebenfalls Tabellenrang zwei belegten. Frauen-Bezirksliga:FC Biegelkicker Erdmannhausen II9. Platz | Vorjahr: 9. Platz | 230 Punkte

Keine Veränderungen gab es für die zweite Mannschaft der Biegelkicker Erdmannhausen zuletzt in der ewigen Tabelle der Bezirksliga. Die Mannschaft steht mit jetzt 230 Punkten weiter auf Rang neun, wobei die Rückstande auf die Ligakonkurrenten KSV Hoheneck und SB Asperg jedoch auf 49 beziehungsweise 65 Punkte angewachsen sind.

Derweil steht der VfR Großbottwar

kurz davor, seine Spitzenposition in der ewigen Tabelle der Frauen-Bezirksliga zu verlieren: Der TSV Heimsheim steht inzwischen nur noch 13 Punkte hinter der nicht mehr existierenden VfR-Mannschaft (394 Punkte), dürfte also bald schon vorbeiziehen.