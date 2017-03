Marbach/Fußball Rückschlag für GSV Höpfigheim in Murr

Aufregend ging es in der Schlussphase der Begegnung zwischen dem FV Oberstenfeld II

und dem GSV Erdmannhausen II

zu, die schließlich mit 3:3 (0:0) endete. Der FVO war vor der Pause das stärkere Team, doch es ging noch torlos in die Kabine. Erst in der 61. Minute eröffnete Mehmet Sarac dann den Torreigen. Samuel Schwarz (68.) und Ali Simsek (75.) drehten jedoch zwischenzeitlich das Spiel zu Gunsten der Gäste, bevor der finale Showdown anbrach: Zunächst egalisierte Mert Aydin (88.), doch Oguz Simsek brachte Erdmannhausen erneut in Front (90.). „Dann waren wir aber viel zu passiv und haben nur zugeschaut“, ärgerte sich GSV-Trainer Benjamin Fink, denn in der Nachspielzeit glich Sarac mit seinem zweiten Tor noch aus.

Torlos trennten sich der TSG Steinheim II

und die Sportfreunde Mundelsheim 06,

die damit das Abrutschen auf den letzten Platz vermieden, den weiterhin die FVO-Zweite innehat. Spielfrei waren die Spitzenteams des FC Marbach II

und des TSV 1899 Benningen II.



In der Staffel B3 ging die einträchtige Niederlagenserie des TSV Affalterbach Il

und des GSV Höpfigheim II

weiter und hat beide jetzt am Tabellenende ankommen lassen. Die Höpfigheimer haben nach der 0:5 (0:1)-Pleite beim SV Poppenweiler sogar die Rote Laterne übernommen. Nur das bessere Torverhältnis beschert den mit 0:3 beim bisherigen Schlusslicht DJK Ludwigsburg II unterlegenen Affalterbachern aktuell den vorletzten Platz.