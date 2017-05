Marbach/Fußball Relegationsplatz: FC Marbach II ist in Lauerstellung

In der Kreisliga B2 Enz-Murr rettete Spielertrainer Franco Basile seinem TSG Steinheim II

im Derby beim SGV Murr II

in letzter Minute einen Punkt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Sven Probst den SGV zunächst mit 1:0 in Führung gebracht (61.), „insgesamt war es aber ein schwaches Spiel mit ganz viel unspektakulärem Geplänkel“, so SGV-Coach André Holzwarth. Tore seien zwar gefallen, allerdings wurden den Steinheimern zwei Abseitstore, den Murrern deren eins aberkannt. „Natürlich war der späte Ausgleich unglücklich, aber wenn man das Chancenverhältnis betrachtet, geht das 1:1-Unentschieden am Ende doch in Ordnung“, fand Holzwarth. Dieser Ansicht war auch Franco Basile, der anfügte: „Wir hatten zu Beginn durch Manuel Schmidt einige gute Chancen, in der zweiten Halbzeit war der SGV die bessere Mannschaft und hätte das 2:0, vielleicht sogar das 3:0 machen können. Natürlich ist ein Tor in letzter Minute auch immer glücklich, insgesamt passt das Remis aber.“