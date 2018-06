Marbach/Fußball Pyrotechnik im Amateursport: Vereine können hart bestraft werden

Marbach - Der verbotene Einsatz von Pyrotechnik in Fußball-Stadien wird immer wieder heftig debattiert. Spiele in den Profiligen müssen teils unterbrochen werden, Vereine bekommen wegen der Verstöße durch ihre Fans meist fünfstellige Geldstrafen aufgebrummt. Auf den Sportplätzen im Amateursport geht es da deutlich beschaulicher zu. Doch auch hier werden hin und wieder Bengalos und Rauchtöpfe entzündet – und zwar oft dann, wenn es um das Anfeuern eines Teams in Relegationsspielen oder das Feiern von Aufstiegen geht. So auch wieder an den vergangenen Wochenenden. Dies geschieht meist im friedlichen Rahmen. Dennoch ist der Einsatz von Pyrotechnik nach dem Gesetz in Deutschland verboten. Es stellt sich also die Frage: Drohen Strafen?