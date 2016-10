In der Kreisliga A1 Enz-Murr hatte der GSV Pleidelsheim

gegen Bezirksliga-Mitabsteiger TKSZ Ludwigsburg keine Mühe. 10:0 (3:0) hieß es am Ende, womit der GSV Pleidelsheim auch ohne seinen letztmals gesperrten Coach Rolf Hochberger die Tabellenführung verteidigte. Aaron Hachmann und Robin Bender waren je dreimal erfolgreich, zudem trafen an diesem Tag Patrick Pace, Sascha Ebert, Lucca Bendler und Maximilian Singer.

Dagegen unterlag Verfolger TSV Affalterbach

stark ersatzgeschwächt mit 0:5 (0:2) gegen Dersim Ludwigsburg. „Das war einfach nicht unser Tag. Dersim war eine Klasse besser“, erkannte TSV-Coach Heiko Andiel die Niederlage an.

Wieder auf den vierten Platz rückte nach dem 2:1 (0:0) bei der SGM Hochberg/Hochdorf der TSG Steinheim

vor. Trainer Rainer Schreiber stellte hinterher die „sehr gute kämpferische Leistung“ heraus. Nach torloser erster Hälfte sorgte der eingewechselte Hüseyin Aktas für die TSG-Führung (60.), die Julian Kübler kurz darauf ausbaute (68.). Weil er einen Freistoß zu schnell ausführte, sah Pascal Krenz dann von kleinlichen Unparteiischen die gelb-rote Karte und in Unterzahl musste Steinheim noch einmal bangen.

Seine erste Saisonniederlage hat der GSV Erdmannhausen

mit einem 1:3 (1:1) beim SV Pattonville kassiert. Zwar führte der GSV durch Robin Bob (4.) und verpasste in der Folge das mögliche 2:0, doch etwa ab der 20. Minute übernahm Pattonville die Kontrolle und setzte mit einem Doppelschlag nach der Pause den entscheidenden Punch. „Das war absehbar angesichts unserer vielen Ausfälle“, zeigte sich GSV-Coach Florian Eissler nach dem Abpfiff gewohnt realistisch.

Mit einem 3:1 (1:0)-Sieg im Gepäck kehrte der VfR Großbottwar

vom SV Kornwestheim II zurück. Auf dem kleinen Kunstrasen standen die Gastgeber tief und setzten auf lange Bälle. Der VfR machte das Spiel und überzeugte vor der Pause. Zum 1:0 (33.) bedurfte es aber eines Standards: Yannick Poet traf per Kopf nach einer Ecke. Als der SVK mit mehr Elan aus der Kabine kam, schaltete der VfR schnell um und erhöhte durch Henrik Willberg (47.). Nach dem 1:2 (52.) verlor Großbottwar kurzzeitig die Ordnung, überstand diese Phase aber unbeschadet. Sascha Bickerts Elfmeter nach Foul an Willberg entschied dann (69.).

Äußerst unglücklich unterlag der FV Oberstenfeld

mit 1:2 (0:0) beim Tabellenzweiten TSV Grünbühl. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel durch einen Elfmeter der Siegtreffer der Gastgeber. „Das ist ganz bitter“, ärgerte sich FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan. In einer engen Partie stand es lange 0:0, bevor Fatih Külekci den FVO sogar in Front brachte (75.). Bereits das 1:1 (82.) fiel dann durch einen Elfmeter.

Einen hochverdienten 3:2 (2:2)-Auswärtssieg verbuchte der SGV Murr

beim TV Neckarweihingen. „Wenn bei uns Christian Krauß und Mario Garcia funktionieren, können wir immer zurückschlagen“, fasste SGV-Coach Marcus Ziegler die Partie zusammen. Vor der Pause geriet man zwar zweimal in Rückstand, doch Garcia (16.) und Krauß (24.) egalisierten jeweils. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Garcia dann schon der Siegtreffer (48.).

Dagegen ging Anadolu Marbach

beim SC Ludwigsburg leer aus. Mit 2:4 (1:1) unterlag man bei eigenen Treffern von Michele Soldo (10.) sowie Kevin Bürkle (48.) und hängt damit im Tabellenkeller fest. „Passspiel, Zweikämpfe – heute hat nicht viel funktioniert. Mit einer normalen Leistung dürfen wir hier nicht verlieren“, räumte Anadolu-Spielertrainer Cem Caliskan nach der Partie ein.

Den sechsten Sieg im sechsten Spiel feierte in der Staffel A1 Unterland der TGV Beilstein.

Mit 3:2 (2:1) gegen den TSV Willsbach fiel dieser aber knapper als gedacht aus. „Es war kein Glanzstück, aber zittern mussten wir nicht“, befand TGV-Trainer Manuel Vogt. Es trafen Turgay Tayhan (2.) und zweimal Robin Weller (45., 50.).

Dagegen bleibt die SVG Kirchberg

in der Kreisliga A2 Rems-Murrr sieglos. Bei der SK Fichtenberg unterlag man mit 1:4 (0:2). Mike Riedel gelang das Ehrentor in der Schlussphase.