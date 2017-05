Marbach/Fußball Pleidelsheim bleibt dran

Drei Spieler aus der zweiten Reihe kamen beim bereits gesicherten Tabellenfünften FV Oberstenfeld

zum Einsatz. Am Ende waren es aber die Stammspieler Mehmet Sarac und Ahmet Tiryaki, die dem FVO zum 2:1 (1:1)-Sieg verhalfen. „Es war ein komplett ausgeglichenes Spiel, in dem wir am Schluss das entscheidende Tor gemacht haben“, so FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan.

Zum Favoritenschreck entwickelt sich langsam der VfR Großbottwar,

der in der Vorwoche Spitzenreiter TSV Grünbühl drei Punkte abluchste und nun beim Dritten FV Dersim Ludwigsburg, einen Punkt entführte. „Die Mannschaft hat seit drei Wochen verstanden, um was es geht“, freute sich VfR-Coach Perry Zuidema. Sascha Bickert brachte den VfR kurz vor der Pause in Front. Dersim konterte aber mit zwei Treffern (55. und 80.), bevor Bickert nach einem Foul an Niko Giouroukalis per Strafstoß ausglich (90.). „Das war ein glasklarer Elfmeter. Wir haben uns nach allen Kräften gewehrt, das Ergebnis war also keineswegs unverdient“, so Zuidema.

Über einen im Abstiegskampf ganz wichtigen 4:0-Heimsieg gegen den bereits sicheren SGV Murr

konnte sich der GSV Erdmannhausen

freuen. Schon zur Pause lag der GSV dank der Tore von Luca Heusel und Fabian Häcker mit 3:0 in Führung. „Murr hat sich schwer getan im Spielaufbau, wir haben aber extrem dagegen gehalten“, so GSV-Trainer Florian Eissler, der aber nicht nur zugab, dass Murr in den letzten 15 Minuten sehr gefährlich war, sondern auch „dass sich der SGV über das 4:0 zurecht aufgeregt hat“. Das entstand aus einem klaren Foul im Mittelfeld, was Florian Lauer nutzte.

Rein rechnerisch ist für Anadolu Marbach,

das auf dem 15. Platz rangiert, der Klassenerhalt auch nach der 1:2 (0:2)-Niederlage gegen den SV Kornwestheim II noch drin. „Wir haben gekämpft und in der zweiten Halbzeit das Tor des SVK regelrecht bombardiert. Der Ball ging aber einfach nicht rein. Wir sind bereit für die Kreisliga B“, meinte Anadolu-Trainer Cem Caliskan, für dessen Elf Salvatore Strigaro nur Ergebniskosmetik betrieb.

Der TSG Steinheim

hängt nach dem 3:3 (1:1)-Remis gegen den Neunten, den TSV Affalterbach,

weiterhin auf dem Relegationsplatz fest. Zweimal ging der TSV in Führung, einmal durch Marco Weitbrecht (4.), dann durch Jürgen Stopfer (75.). Zweimal glich der TSG aber aus: Kurz vor der Pause traf Philipp Fies, Julian Kübler sorgte in der 84. Minute per Foulelfmeter für das 2:2, bevor der TSG durch Sven Haller sogar mit 3:2 in Führung ging. Quasi mit dem Schlusspfiff sicherte Nico Haußmann dem TSV dann mit einem Kopfball wenigstens noch einen Punkt. „Am Ende können wir froh sein, aber in der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen und hätten das Spiel entscheiden müssen“, soTSV-Abteilungsleiter Helmut Bärlin. „Für uns ist das natürlich eine gefühlte Niederlage“, so Rainer Schreiber vom TSG, der anfügte: „Der eine Punkt ist zwar wichtig, aber wir treten trotzdem auf der Stelle.“