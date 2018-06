Marbach/Fußball Nur ein besseres Trainingsspiel für den FC Marbach

Marbach - Im letzten Heimspiel der Saison hat der FC Marbach den TSV Flacht mit 7:1 (4:1) besiegt und das neue Team seines Ex-Trainers Christian Seeber damit endgültig aus der Fußball-Bezirksliga geschossen. Besonders groß scheint der Glaube an den theoretisch noch möglichen Klassenerhalt bei den Flachtern allerdings nicht mehr gewesen zu sein. „Das war ein besseres Trainingsspiel. Insbesondere nach dem 2:1 kam vom Gegner nur noch erstaunlich wenig Gegenwehr“, wunderte sich FC-Coach Andreas Wick ein wenig. Das 0:1 in der zweiten Minute war aus seiner Sicht „klar Abseits. Aber der Schiedsrichter hat es laufen lassen. Am Anfang hat bei uns noch etwas die Spannung gefehlt.“