Marbach/Fußball Mindestens ein GSV punktet erstmals in diesem Jahr

Zeitgleich hat der VfR Großbottwar

Heimrecht gegen den SC Ludwigsburg. Aufgrund des überharten Gegners aus Hochberg in der Vorwoche bangt VfR-Trainer Perry Zuidema noch um die angeschlagenen Maik Knittel und André Kämpf, stellt aber klar: „Die Niederlage wurmt uns, und wir wollen Wiedergutmachung.“ Mit Yannic Poet, Sascha Bickert und Simon Benz hat er wieder mehr Alternativen.

Schon um 12.30 Uhr wird das Gastspiel des TSV Affalterbach

beim SV Kornwestheim II angepfiffen. „Ein sehr unangenehmer Gegner, der uns nicht gerade liegt“, erzählt TSV-Trainer Heiko Andiel und verweist auf das verloren gegangene Hinspiel. Personell fehlt mit dem Ausfall des erkrankten Abräumers Valentin Agin eine weitere Stütze.

Klarer Außenseiter ist um 15 Uhr der TSG Steinheim

und kann unbekümmert aufspielen, denn als Gast reist Spitzenreiter TSV Grünbühl an, gegen den der TSG frei von jeglichem Erwartungsdruck ist.

Das sieht bei Anadolu Marbach

ganz anders aus. Nach dem Vorwochensieg in Steinheim will Anadolu mit einem Dreier gegen Schlusslicht TKSZ Ludwigsburg (15 Uhr) nachlegen. „Dann wären wir wieder an den Nichtabstiegsplätzen dran“, weiß Trainer Cem Caliskan, mahnt aber, den Gegner nicht zu unterschätzen. Ihm fehlt Tolga Bülbül, dafür rückt Salvatore Strigaro wieder in den Kader.

Der Gejagte heißt in der Kreisliga A1 Unterland seit vergangenen Sonntag TGV Beilstein.

Sein erster Auftritt als Tabellenführer führt den TGV am Sonntag (15 Uhr) zum Kunstrasenspezialisten TSG Heilbronn. „Jetzt will uns jeder Gegner ein Bein stellen“, weiß Beilsteins Coach Björn Gehl genau, dass es künftig nicht einfacher wird und warnt vor der TSG: „Das Hinspiel war eine ganz enge Sache.“

Bei Kellerkind Viktoria Backnang II ist in der Staffel A2 Rems-Murr zeitgleich die SVG Kirchberg

gefordert. Trotz zuletzt dreier Siege und dem steilen Aufwärtstrend ist SVG-Coach Björn Kugler skeptisch, zumal in Backnang auf dem von den Kirchbergern ungeliebten Kunstrasen gespielt wird: „Personell sieht es zudem nicht gut aus“, erzählt er, denn Espen Wilhelm, Marcel Pollaschek und Simon Fuchs fehlen. Für letzteren rückt Sascha Steidl zwischen die Pfosten.

In der Kreisliga B2 Enz-Murr kam es unter der Woche zu Verschiebungen in der Tabelle, denn die Spiele des GSV Steinheim,

der zurückgezogen hat, wurden aus der Wertung genommen. Profitiert hat davon der diesmal spielfreie Zweite TSV 1899 Benningen II,

der gegen den GSV verloren hatte. Am Sonntag um 13.15 Uhr beginnt das Fußballjahr auch für den sechstplatzierten GSV Höpfigheim,

der noch Kontakt zur Spitze hat und beim SGV Murr II

antreten muss. „Die Vorbereitung verlief gut, bis auf Philipp Weigle haben wir alles an Bord“, berichtet GSV-Trainer Werner Wägerle. Nicht viel gibt er auf die 4:5-Niederlage gegen den TSV Asperg bei der Generalprobe. „Da haben wir noch einiges ausprobiert“, sagt Wägerle, der Rückkehrer Henrik Willberg wohl von Beginn an aufstellt.

Ebenfalls vor ihrem ersten Auftritt stehen die Sportfreunde Mundelsheim 06,

die zeitgleich beim TSG Steinheim II

zu Gast sind. „Personell sieht es gut aus“, freut sich Spielertrainer Florian Gössele, denkt aber darüber nach, Torjäger Gökhan Alici, der wenig trainiert hat, erst als Joker in der zweiten Hälfte zu bringen.

Zudem spielen: FV Oberstenfeld II

– GSV Erdmannhausen II,

VfR Großbottwar II

– TuS Freiberg (beide 13.15 Uhr) und SGV Freiberg II – GSV Pleidelsheim II

(15 Uhr). In der Parallelstaffel B3 spielen jeweils um 13.15 Uhr: SV Poppenweiler – GSV Höpfigheim II

und DJK Ludwigsburg II – TSV Affalterbach II.