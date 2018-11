Tatschlich waren die Marbacher über weite Strecken das spielbestimmende Team. Doch wurden zu viele Chancen vergeben. Zudem kassierte der Tabellenletzte vermeidbare Tore. Früh kamen die Gastgeber zu guten Möglichkeiten. So scheiterten Julian Harnoß und Pierre Fees bei einer Doppelchance an Aldingens Keeper Tim Hoffmann (7.). Christian Benz (18.) und Alexander Schwarzenberger (20.) verpassten das Tor jeweils nur sehr knapp. In der 29. Minute gingen dann jedoch die Gäste in Führung, als FCM-Keeper Armando Mora einen Freistoß nur abklatschen konnte und Aldingens Marc Wörle zum 0:1 abstaubte. Doch nur 60 Sekunden später sorgte Pierre Fees mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter für den 1:1-Ausgleich. In der 34. Minute vollendete Christian Benz einen Angriff mit einem Tor – dem der Unparteiische jedoch die Anerkennung verweigerte, da er den Marbacher Angreifer im Abseits gesehen hatte. Statt mit einer Führung gingen die Gastgeber dann mit einem 1:2-Rückstand in die Pause, nachdem Daniel Fritsch zu einem einfachen Treffer kam (40.). Die Marbacher Defensive gab dabei kein glückliches Bild ab.