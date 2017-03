Marbach/Fußball Lösbare Aufgaben für FC Marbach und GSV Pleidelsheim

Marbach/Pleidelsheim - Im Pokalwettbewerb des Fußballbezirks Enz-Murr sind jetzt die Viertelfinalpartien ausgelost worden. Der FC Marbach,

derzeit Tabellenzweiter der Bezirksliga, muss am 5. April beim B-Ligisten Spvgg Weil der Stadt antreten. Die Weil der Städter sind derzeit Dritter der Staffel B4 und in den Augen von FC-Trainer Christian Seeber nicht zu unterschätzen: „Die haben eine junge und giftige Truppe. Zudem spielen wir unter der Woche, und es ist ein ganzes Stück zu fahren. Das ist für meine Spieler eine ziemliche Hetzerei. Für mich persönlich ist es recht bequem, denn ich wohne ja in Leonberg und bin in einer Viertelstunde dort.“ Die ursprüngliche Anstoßzeit von 18 Uhr hat man in Absprache mit den Weil der Städtern bereits kurz nach der Auslosung auf 19.30 Uhr nach hinten geschoben. „Sonst hätten die Jungs ja um 15 Uhr Feierabend machen müssen“, erklärt Seeber.