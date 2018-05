Marbach/Fußball Klarer Sieg, aber ein Spektakel bleibt aus

Erst mit dem 2:0 in der 51. Minute begann der FC Marbach dann, für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach einem Doppelpass und einer flachen Hereingabe von Dominik Weinzierl schob Christian Benz den Ball über die Torlinie. Ein Schema, das nun immer wieder Anwendung fand – und zwar gleich bei allen vier weiteren FC-Toren. So setzte sich auch der eingewechselte Tim Vogel, der auf Linksaußen spürbar Schwung in die Partie brachte, in Minute 71 auf der linken Seite mit einer Körpertäuschung durch. Seine flache Hereingabe nutzte Kenniche zum 3:0 und damit zur Vorentscheidung.

Das gleiche Bild bot sich bei den weiteren Toren: Auch das 4:0 (erneut auf Vorlage von Vogel, 73.), das 5:0 (Vorlage: Weinzierl, 79.) und das 6:0 (Vorlage: Björn Rewitzer, 85.) erzielte Vierfach-Torschütze Kenniche, der jeweils im Zentrum abstaubte. Das Gegentor fiel dann noch nach einem langen Abschlag der Gäste, als Nico Haamann den Ball an Laing vorbei spitzelte (87.).

„In der ersten Halbzeit wirkten wir noch müde. Gegen solch einen Gegner ist das natürlich Kopfsache. Die nächsten Wochen werden wir mehr tun müssen. Gut ist, dass wir heute etwas fürs Torverhältnis getan haben“, sagte FC-Trainer Andreas Wick. Die einzige Negativnachricht: Angelo de Capua musste nach 25 Minuten ausgewechselt werden. Nach einem Zweikampf war sein linker Knöchel angeschwollen. FC Marbach:

Laing – Weinzierl, Rewitzer, Bez, Schreckenberger (80. Parr) – Benz, Zieba, Fees (74. Harnoß), Yildirim (59. Vogel) – de Capua (26. di Natale), Kenniche.