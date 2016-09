Marbach - Die Fußballer im Bezirk Enz-Murr bekommen derzeit keine Chance zur Erholung. Zumindest nicht die Mannschaften, die noch im Pokal vertreten sind und dadurch die nächste englische Woche auf dem Programm haben.

So spielt Verbandsligist SGV Freiberg

in der dritten Runde des wfv-Pokals am morgigen Mittwoch um 17 Uhr im heimischen Wasenstadion gegen den Oberligisten Neckarsulmer Sport-Union. Die für ein Mittwochsspiel frühe Anstoßzeit ist durch das fehlende Flutlicht im Stadion begründet. Bei einem späteren Termin hätte man auf den Kunstrasen ausweichen müssen.

Die Neckarsulmer haben im Vergleich zu den Freibergern den umgekehrten Weg genommen: Während der SGV ja vergangene Saison aus der Oberliga abgestiegen ist, sind sie Aufsteiger in die Oberliga und haben dort bislang je drei Siege und Niederlagen auf dem Konto. Im wfv-Pokal schaltete die NSU zunächst Ligakonkurrent FSV Hollenbach aus und gewann anschließend beim Landesligisten SV Schluchtern. „Das ist eine starke Mannschaft mit hervorragenden Einzelspielern gegen die wir der Außenseiter sind“, sagt Freibergs Co-Trainer Christian Werner. Zwar hat der SGV in der Vorbereitung 1:0 gegen Neckarsulm gewonnen, „aber da waren beide Teams nicht komplett, das war nicht aussagekräftig“, stellt Werner klar. Sein Team werde auf jeden Fall in der bestmöglichen Aufstellung spielen, das schließt auch eine Rückkehr des zuletzt erkrankten Torjägers Marcel Sökler ein. Insgesamt habe die Mannschaft noch viel „Luft nach oben“, das 2:0 am Samstag in Gmünd sei aber die bislang beste Saisonleistung gewesen und mache Mut, findet Christian Werner.

Während im wfv-Pokal also schon die dritte Runde gespielt wird, steht im Bezirkspokal erst die zweite Runde auf dem Programm. Der FC Marbach

bekommt hierbei morgen Abend um 19 Uhr Gelegenheit zur Revanche gegen den TV Aldingen. Denn beim Aufsteiger unterlagen die Schillerstädter zum Auftakt der Bezirksliga-Saison mit 1:2. „Da haben wir die erste Viertelstunde komplett verschlafen und gleich zwei Tore kassiert. Das darf uns nicht nochmal passieren“, mahnt Trainer Christian Seeber. Er schätzt die Aldinger als „offensivstarke Mannschaft“ ein und erwartet eine ähnliche Partie wie am Sonntag gegen den TSV Münchingen, als der FC mit 3:1 gewann. Gegen ein ähnliches Ergebnis hätte er auch morgen nichts einzuwenden. Allerdings will Seeber nicht ausschließen, dass er die Mannschaft auf der ein oder anderen Position verändern wird. „Man hat einigen Spielern am Sonntag schon die Belastung aus den vielen Partien zum Saisonstart angemerkt“, sagt er und hofft daher, dass eventuell Timo Binder und Christian Benz wieder einsatzfähig sein werden. Chancen auf einen Einsatz in der Startelf habe zudem auch Stürmer Nicola de Pilla, der bislang in fünf Liga-Partien viermal eingewechselt wurde.

Dem TSV 1899 Benningen

bietet sich morgen Abend um 18.30 Uhr bei der Spvgg 07 Ludwigsburg II die Gelegenheit, sich für die erste Saisonniederlage vom vergangenen Sonntag gegen den FV Löchgau II zu rehabilitieren. Die Chancen scheinen gut, denn die zweite Mannschaft der 07er hat in der Kreisliga A bislang erst einen einzigen Punkt auf dem Konto und erreichte kampflos die zweite Pokalrunde, da Stadtrivale AKV nicht angetreten war. „Ich kenne auch nur die Ergebnisse und gehe mal davon aus, dass wir besser sind. Aber das müssen wir erst einmal auf den Platz bringen“, sagt Trainer Marc Reinhardt, der sein Team auf einigen Positionen umbauen muss. „Arnaldo Malecek und Dennis Michelfelder sind gelb-rot-gesperrt. Außerdem sind David und Benedikt Claus sowie Rui Carvalho angeschlagen, die möchte ich nur ungern spielen lassen.“ Der Kader sei zwar deutlich breiter als vergangene Saison, aber sonderlich gut besetzt sei man am Mittwoch nicht gerade. Daher werde er selbst zumindest auch im Kader sein, erklärt Reinhardt.

A-Ligist SGV Murr

ist ab 19.30 Uhr gegen den Bezirksligisten SV Kornwestheim in der Außenseiterrolle. Doch hat das Team von Trainer Marcus Ziegler mit dem Finaleinzug in der vergangenen Saison schon seine Pokal-Qualitäten unter Beweis gestellt. Zeitgleich tritt der GSV Pleidelsheim

beim B-Ligisten FSV Oßweil an und ist dort klarer Favorit.

Zwei weitere Partien in der zweiten Runde des Bezirkspokals stehen am Donnerstag noch auf dem Programm. Um 18 Uhr spielt der VfR Großbottwar

bei der dritten Mannschaft des SV Kornwestheim. Und um 19.30 Uhr hat Anadolu Marbach

den FV Dersim Ludwigsburg auf dem Kunstrasen des Hermann-Mayer-Sportplatzes zu Gast.