Marbach/Fußball Kein Glanztag, aber drei verdiente Punkte

Bei eiskaltem, aber sonnigen Winterwetter sahen die Zuschauer hauptsächlich unattraktives Kunstrasen-Gebolze. „Schön war das heute wirklich nicht“, stimmte auch der Marbacher Trainer zu. „Letztlich haben wir aber die Punkte und bleiben oben dran. Alles andere ist mir heute ziemlich egal“, machte er klar. Torraumszenen waren vor allem in der ersten Halbzeit Mangelware, in der zweiten Hälfte sah man zumindest die ein oder andere gefährliche Aktion. Zumeist spielte sich das Geschehen aber im Mittelfeld ab. Und hier schenkten sich die Teams selten was. Die Folge: Ein Foul folgte auf das nächste, eine Unterbrechung löste die nächste ab. Zumeist waren es somit Standardsituationen, durch die der Gast aus Aldingen gefährlich wurde. „Da hatten wir zweimal wirklich Glück“, resümierte auch Seeber. Zum einen, als Haiko Eggert in der 58. Minute gerade noch auf der Linie klären konnte, und zum anderen als die Latte einem Aldinger Torerfolg im Weg stand (65.). „In der zweiten Halbzeit hat es uns der Gegener schon ziemlich schwer gemacht. Da mussten wir wirklich noch einmal alles reinwerfen“, sagt der Marbacher Trainer, der mit seiner Mannschaft zu diesem Zeitpunkt aber bereits mit 2:0 in Führung lag.

Matchwinner der Tages war dabei Timo Binder, der in den Augen von Christian Seeber „ein überragendes Spiel gemacht hat“. Erst brachte Binder den FC in der 27. Minute mit einem wunderschönen Schuss aus rund 20 Metern mit 1:0 in Führung, später legte er dann das 2:0 auf. Doch erst noch einmal kurz zurück zum 1:0: Nach einem Standard brachte Aldingen den Ball nicht aus der Gefahrenzone heraus, Luca Heinrich tänzelte schließlich die Torauslinie entlang, legte zurück auf Binder und der zirkelte den Ball Marke Traumtor ins Netz.

Die Führung hätte noch vor der Pause höher ausfallen können, denn in der 36. Minute lief Angelo de Capua alleine auf den Aldinger Keeper zu – scheiterte jedoch. Im Gegenzug hätte kurz nach der Pause aber auch der Ausgleich fallen können, als Aldingens Fabian Weinmann aus kurzer Distanz völlig unbedrängt zum Kopfball kam. Das Leder flog aber vorbei – Glück für die Marbacher, die mit sofort mit dem 2:0 die passende Antwort gaben (53.). Binder setzte gut nach, erkämpfte sich den Ball und passte diesen zum mitgelaufenen Angelo de Capua. Der FC-Stürmer stoppte noch einmal, legte sich den Ball richtig auf den Fuß und schoss aus rund 15 Metern zum 2:0 ein. Kurz vor Ende der Partie hätte er bei einem Konter noch das 3:0 machen müssen – völlig uneigennützig legte er den Ball aber noch quer zu Ismail Yildirim, der den Ball unbedrängt aus zwölf Metern am Tor vorbeisetzte. Das war der Schlusspunkt in einer an Höhepunkten armen Partie, die die Schillerstädter am Ende aber verdient für sich entschieden. „Jetzt müssen wir nächste Woche noch einmal ran und dann können wir zufrieden in die Winterpause gehen“, meinte der Coach des Tabellenzweiten. FC Marbach:

Demut – Benz, Bez, Eggert, Leibold – Binder, Fees (88. Erdogan), Fortino, Schreckenberger, Heinrich – de Capua.