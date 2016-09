Marbach - In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr marschieren der GSV Pleidelsheim

und der TSV Affalterbach im Gleichschritt vorneweg. Der GSV schlug auch ohne seinen vom Verband mit einer Platzsperre belegten Trainer Rolf Hochberger Anadolu Marbach

deutlich mit 9:1 (4:0). „Wir wollten sie gleich mit frühem Pressing unter Druck setzen und sind schnell mit 2:0 vorne gelegen“, berichtete Co-Trainer Frank Weiden, der das Team betreute. Für die Pleidelsheimer, die selbstverständlich Spitzenreiter bleiben, trafen Robin Bender (2), Tim Weiden (2), Pascal Lipic (2), Patrick Pace, Daniel Pfeiffer und Maximilian Singer.

Nicht abschütteln lässt sich jedoch der schärfste Verfolger vom TSV Affalterbach

, der sich mit 5:2 (4:0) gegen den SGV Murr

durchsetzte. „Die erste Halbzeit war das beste, was ich in dieser Saison von meiner Mannschaft gesehen habe“, lobte TSV-Trainer Heiko Andiel. Herausragend war in seinem Team Sascha Diehl, der vor der Pause an allen vier Toren beteiligt war. Die ersten beide erzielte er selbst (4., 12.), das 3:0 von Jürgen Stopfer (29.) legte er vor und holte dann den Elfmeter heraus, den Fabian Rössle verwandelte (40.). Die stark ersatzgeschwächten Gäste verkürzten kurz nach Seitenwechsel durch Benjamin Vrankovic (47.). Kurz darauf sah Diehl Rot, nachdem er seinen Gegenspieler umschubste. Murr kam nun besser ins Spiel, doch mit Rössles 5:1 (64.) war die Entscheidung gefallen. Der A-Jugendliche Luca Müller gestaltete das Resultat für den SGV zumindest noch etwas freundlicher (76.). „Den Ausfall von sechs wichtigen Stammspielern hat man der Mannschaft heute angemerkt“, räumte Gästecoach Marcus Ziegler ein.

Ungeschlagen bleibt der

GSV Erdmannhausen,

doch beim SC Ludwigsburg wäre mehr als das 2:2 (0:1)-Remis möglich gewesen. „Es war nicht unser bestes Spiel und wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte GSV-Trainer Florian Eissler. Luca Heusel stellte erst in der Schussphase den Teilerfolg sicher (86.). Zwar war der GSV über die gesamte Spielzeit optisch überlegen und verbuchte auch mehr Torchancen, doch lief er zweimal einem Rückstand hinterher. Das 0:1 aus der ersten Hälfte hatte Jan Fögele per Abstauber egalisiert (48.).

Der FV Oberstenfeld

schlug den TSG Steinheim

mit 2:0 (2:0). „Die erste Hälfte haben wir etwas verschlafen“, urteilte Gästecoach Rainer Schreiber. Kasim Simsek (11.) und Ahmet Tiryaki, der einen Elfmeter verwandelte (28.), sorgten für die 2:0-Führung der Gastgeber. Nach dem Wechsel zog sich der FVO zurück und „wollte nur noch verwalten“, wie Vorstand Ceyhan Kaplan einräumte. Der TSG hatte nun mehr Spielanteile, doch Jan Belsner ließ die große Chance zum 1:2 aus.

Mit 2:5 (0:4) verlor der VfR Großbottwar

beim SV Pattonville. Die erste Hälfte ging klar an Pattonville, das zur Pause 4:0 führte. „Da haben sie uns nach Strich und Faden ausgespielt“, sagte VfR-Coach Perry Zuidema. Dies änderte sich nach Wiederanpfiff komplett. Großbottwar hatte plötzlich beste Chancen in Hülle und Fülle und hätte die Partie sogar drehen können. Es trafen aber nur Felix Marquardt (72.), der später Gelb-Rot sah, und André Kämpf (76.).

Den vierten Sieg im vierten Spiel feierte in der Kreisliga A1 Unterland der TGV Beilstein.

Gegen den SSV Auenstein gewann man hochverdient mit 3:1 (2:0). „Das Spiel muss deutlich höher ausgehen“, bemängelte Beilsteins Coach Björn Gehl hinterher die schwache Chancenverwertung seines Teams. Felix Böttcher (14.) und Marcel Krauß (38.) schossen die 2:0-Führung heraus. Ein Elfmeter ließ die harmlosen Gäste zum Abschluss kommen (61.). „Danach sind wir etwas geschwommen“, räumte Gehl ein, für dessen Team dann aber Torjäger Böttcher mit seinem zweiten Treffer den Sack zumachte (87.).

Eine unnötige 1:2 (1:1)-Niederlage brachte in der Staffel A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg

vom TSC Murrhardt mit. Kirchberg vergab in der ersten Hälfte klarste Gelegenheiten und verpasst es, das Spiel schon für sich zu entschieden. Nur Sven Böhm traf (31.). Mit dem Pausenpfiff fiel der Ausgleich für sich fortan steigernde Gastgeber, die in der Schlussphase (86.) sogar noch zum Dreier kamen.