Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr greift am Sonntag auch der GSV Höpfigheim

ins Geschehen ein. Zum Auftakt erwartet man um 15 Uhr den mit zwei Niederlagen gestarteten SGV Murr II.

„Endlich! Wir sind froh, dass es nun auch für uns losgeht“, blickt Co-Trainer Sebastian Nafzger auf die Partie voraus. Da Trainer Werner Wägerle noch in den Ferien weilt, wird Nafzger das Team betreuen. „Wir haben gut trainiert und sind bestens vorbereitet“, ist er überzeugt, auch wenn man im letzten Testspiel mit 2:4 gegen die klassenhöheren SVG Kirchberg verlor. „In dem Spiel waren bei unserer Mannschaft aber viele gute Ansätze zu sehen“, betont Nafzger.

Zeitgleich gastiert der VfR Großbottwar II

beim Tus Freiberg. Da die VfR-Erste spielfrei ist, sollte Gästecoach Luigi Piu über einen schlagkräftigen Kader verfügen.

Ebenfalls um 15 Uhr empfangen die Sportfreunde Mundelsheim 06

den TSG Steinheim II.

Die Steinheimer hatten unter der Woche die kurzfristig für Dienstag angesetzte Nachholpartie bei Anadolu Marbach II abgesagt. Sein Trainerdebüt auf der Bank der TSG-Zweiten gibt der ehemalige Höpfigheimer und Großbottwarer Franco Basile, der beim Saisonauftakt noch urlaubsbedingt fehlte. „Der Kontakt zum Verein kam über Rainer Schreiber, den ich aus gemeinsamen Großbottwarer Zeiten gut kenne“, erzählt Basile. Der 38-jährige will sich aber ganz auf die Traineraufgabe konzentrieren. „Selbst spielen werde ich nur im absoluten Notfall“, erklärt er.

Zwei Teams, die zuletzt völlig konträre Erlebnisse hatten, treffen zudem mit dem GSV Erdmannhausen II

und dem FV Oberstenfeld II

aufeinander. Während dieGSV-Zweite eine herbe 0:9-Klatsche wegzustecken hatte, überraschte Oberstenfeld mit einem Punkt beim SGV Freiberg II.

In den 13.15 Uhr-Partien erwartet der GSV Pleidelsheim II

eben jenen unerwartet schwach gestarteten SGV Freiberg II. „Ich würde sie noch nicht abschreiben. Ich habe selbst in Freiberg gespielt und kenne den Verein. Es kann gut sein, dass ihnen an den ersten beiden Spieltagen noch viele Urlauber gefehlt haben“, warnt GSV-Trainer Marc Müller. Erstmals spielberechtigt für sein Team ist der nach längerem Auslandsaufenthalt hinzugestoßene Kevin Ramirez.

Eine klare Sache dürfte für Spitzenreiter TSV 1899 Benningen II

das Heimspiel gegen Anadolu Marbach II

werden. Spielfrei sind erneut der FC Marbach II

und der GSV Steinheim.



In der Staffel B3 haben der GSV Höpfigheim II

und der TSV Affalterbach II

jeweils um 13.15 Uhr Heimrecht. Ersterer erwartet den SV Poppenweiler, die TSV-Zweite hat die DJK Ludwigsburg II zu Gast.