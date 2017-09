Marbach/Fußball Halbfinal-Neuauflage der Vorsaison

Marbach - Vergangene Saison war es das Halbfinale. Heute Abend (19.30 Uhr) treffen die Fußballer des GSV Pleidelsheim

und des FC Marbach

bereits in der zweiten Runde des Bezirkspokals aufeinander. Der Bezirksligist aus der Schillerstadt ist dabei gegen den A-Ligisten klarer Favorit, nicht nur wegen des deutlichen5:1-Erfolges vor knapp fünf Monaten. „Der FC ist eine Top-Mannschaft. Sie sind wohl auf jeder Position einen Tick besser besetzt als wir und haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern“, sagt GSV-Trainer Roberto Raimondo, für den die Liga klar Priorität vor dem Pokal hat. „Wir wollen am Sonntag gegen Oberstenfeld mit offensivem Pressing spielen. Also probieren wir das auch schon im Pokalspiel.“ Zudem wird er auch personell ein wenig testen. So soll der lange verletzte Keke Dungs ebenso von Beginn an spielen wie der nach seiner Sperre wieder spielberechtigte Sascha Ebert. Fehlen werden dafür der beruflich verhinderte Maximilian Singer und der erkrankte Robin Bender. „Wir werden also etwas experimentieren. Sollte uns dann eine Überraschung gelingen, habe ich aber nichts dagegen“, so Raimondo.