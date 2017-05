Marbach/Fußball „Haben ein richtig dickes Brett vor der Brust“

Die Eltinger sind das Team der Stunde in der Liga. Sieben Siege in Serie haben sie eingefahren und dabei 26:8 Tore erzielt. Mit 30 Punkten aus 14 Spielen führt der TSV die Rückrundentabelle an, und mit einem Sieg gegen den FC würden sich die Eltinger auch die Führung in der Heimtabelle holen. Die Marbacher wiederum würden mit einem Sieg in beiden Statistiken vorne bleiben beziehungsweise die Spitze erklimmen. „Aber das sind Nebenbilanzen. Am Ende ist nur die Tabelle wichtig. Und die sagt ganz klar: Wir brauchen aus den letzten drei Spielen noch einen Sieg, um Platz zwei und damit die Aufstiegs-Relegation zu sichern. Den wollen wir natürlich am liebsten in Eltingen holen“, stellt Christian Seeber klar, wo die Prioritäten liegen.

Für die Eltinger ist das Spiel so etwas wie ein Finale. Denn bei sieben Punkten Rückstand auf den FC müssen sie gewinnen, um noch eine kleine Chance auf Platz zwei zu wahren. Zwar spricht der 5:2-Sieg im Hinspiel für die Marbacher, „aber auch damals hat man schon gesehen, dass die eine richtig gute Truppe haben“, erinnert sich Seeber. Denn seine Mannschaft lag zunächst 0:2 zurück, ehe Nesreddin Kenniche mit drei und Angelo de Capua mit zwei Toren das Spiel noch drehten. „Die Eltinger haben eine sehr junge Mannschaft. Sie sind sehr schnell, vor allem im Umschaltspiel. Sie rücken dann meist mit vier oder fünf Leuten nach. Das macht sie so gefährlich“, warnt der FC-Coach. Seeber ist sich sicher: „Da erwartet uns am Samstag ein ganz heißer Tanz.“