Marbach/Fußball GSV-Zweite überrascht in Benningen

Marbach - In der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr überraschte der GSV Erdmannhausen II

mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Topteam TSV 1899 Benningen II.

Deutlich defensiver als bei der 0:9-Hinspielschlappe ging die GSV-Zweite sonntägliches Gastspiel beim Tabellenzweiten an. „Wir wollten Nadelstiche setzen“, berichtete Coach Benjamin Fink, dessen Strategie, wenn auch mit einigem Glück, aufging. Denn der als einziger Angreifer aufgebotene Robin Klein ließ bei einem der seltenen Erdmannhäuser Angriffe nach einer Viertelstunde noch den Benninger Torhüter aussteigen und besorgte schon das einzige Tor des Tages. „Nach der Halbzeit haben wir dann nur noch verteidigt und keinen einzigen Torschuss mehr abgegeben. Benningen hatte dagegen viele Chancen“, räumte Fink ein, nachdem sein Team den sensationellen Dreier über die Zeit gebracht hatte. In der zweigeteilten Tabelle führt die GSV-Zweite als Siebter weiterhin die Abgehängten an, während Benningen trotz der Niederlage Zweiter bleibt.