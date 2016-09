Marbach - Mit einem am Ende sehr deutlichen 9:2 (4:2) beim TSC Kornwestheim ist der GSV Pleidelsheim

ins Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals eingezogen. Im Duell zweier A-Ligisten taten sich die Pleidelsheimer in der ersten halben Stunde schwer gegen das Pressing des Gegners. So geriet der GSV zunächst auch zweimal in Rückstand, doch Daniel Pfeiffer sorgte zweimal für den Ausgleich. „Ab da ging die Post ab“, erklärte Frank Weiden, der die Pleidelsheimer in Vertretung des beruflich verhinderten Trainers Rolf Hochberger betreute. Noch vor der Pause erzielte Aaron Hachman mit einem Doppelschlag das 3:2 und 4:2.

Nach dem Wechsel entwickelte sich ein regelrechtes Scheibenschießen. „Da lief unser Kurzpassspiel wirklich sehr gut“, lobte Weiden sein Team. Lucca Bendler sorgte für das 5:2, zweimal Robin Bender und Pascal Lipic erhöhten auf 8:2, ehe Aaron Hachmann mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den 9:2-Endstand markierte. „Kornwestheim war in der ersten halben Stunde wirklich gut. Insgesamt frage ich mich allerdings, wie sie bis vor kurzem noch Tabellenführer in unserer Parallelstaffel sein konnten“, urteilte Frank Weiden abschließend.

Auch der FC Marbach

steht in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Die Schillerstädter gewannen im heimischen Hainbuch Stadion gegen den A-Ligisten TV Möglingen mit 6:2 (2:0). Nicola de Pilla hatte nach einer knappen halben Stunde mit einer Einzelaktion für das 1:0 gesorgt. Obwohl sein Gegner ihn in Judomanier foulte, schoss er den Ball in die Maschen. Philipp Bez erzielte dann kurz vor der Pause per Kopf das 2:0. Nach dem Wechsel erhöhte de Pilla auf 3:0 (54.), ehe die Möglinger nach einen Doppelschlag in der 60. und 63. Minute noch einmal für Spannung sorgten. Doch Muhammet Kodal beruhigte die Marbacher mit dem 4:2 (67.) wieder. Nesreddin Kenniche erzielte in der 82. und 85. Minute den 6:2-Endstand.

Ausgeschieden ist hingegen der VfR Großbottwar.

Der A-Ligist unterlag dem Bezirksligisten SV Kornwestheim mit 2:4 (2:3). Die VfR-Treffer erzielten Danilo Riccetti und Henrik Willberg.

Im Nachbarschafts-Duell zwischenA-Ligist Anadolu Marbach

und dem Bezirksligisten TSV 1899 Benningen

setzten sich die Benninger mit 5:2 (2:1) durch (ausführlicher Bericht folgt).