Marbach/Fußball GSV Pleidelsheim springt auf Platz zwei

Profitiert haben die Pleidelsheimer beim Vorrücken auf den zweiten Platz davon, dass zum einen die Partie des GSV Erdmannhausen

gegen den TV Aldingen II ausfiel, sowie sich zum anderen der bisherige Zweite SGV Freiberg II beim TSV Affalterbach

eine 1:2 (1:1)-Niederlage einfing. Wie sein Kollege Raimondo ging jedoch auch Affalterbachs Coach Mauro Pedace mit seiner Elf trotz des Erfolgserlebnisses hart ins Gericht: „Ein ganz schwaches Spiel von uns“, urteilte er, sprach von einem „Fehlpassfestival“ und davon, „dass uns zugute kam, dass Freiberg heute ausnahmsweise keine Verstärkungen aus seinem Oberligateam hatte“. Dennoch ging der Gast zunächst durch einen Foulelfmeter in Führung. TSV-Torjäger Sascha Reußenzehn glich aber nach einem Konter schon bald wieder aus (23.). Bezeichnenderweise war es in der torszenenarmen Begegnung schließlich ein Eigentor eines Freibergers nach Flanke Sascha Diehls (67.), das den TSV-Sieg besiegelte und diesen auf den fünften Platz vorrücken ließ.

Einen rundherum zufriedenen Trainer suchte man am Samstag auch auf der Bank des FV Oberstenfeld

vergebens. Mit einem 1:1 (0:0) im Gepäck kehrte dieser von Dersim Ludwigsburg zurück und auch FVO-Coach Fethi Asar bescheinigte seiner Elf: „Wir haben schlecht gespielt“. In der torlosen ersten Hälfte hatte der FVO leichte Vorteile. Mit Wiederanpfiff wurde Dersim stärker, doch der mit einigen Angeschlagenen in seinen Reihen angetretene Gast blieb torgefährlicher. Der eingewechselte Ercüment Yazici legte dann die FVO-Führung durch Kasim Simsek auf (67.). Dersim kam jedoch kurz darauf per Elfmeter zum 1:1. In der Endphase verpassten dann Sezer Uzun und Muhammet Desteki den möglichen FVO-Dreier.