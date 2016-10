Marbach - Mehr Topspiel geht nicht: In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr reist Spitzenreiter GSV Pleidelsheim

am Sonntag (15 Uhr) zum einzig ernsthaften Verfolger TSV Grünbühl. Nur ein Zähler trennt die beiden, während die Konkurrenz schon einigen Abstand aufweist. „Nein, ein Endspiel ist es noch nicht“, bremst GSV-Trainer Rolf Hochberger vor dem Gipfeltreffen. Beide Teams kennen sich recht gut, schließlich stieg man im Sommer gemeinsam aus der Bezirksliga ab. „Bei ihnen hat sich personell kaum etwas verändert“, weiß Hochberger, der den Kontrahenten vor 14 Tagen bei dessen Spiel gegen den FV Oberstenfeld beobachtet hat. „Eine erfahrene und sehr geduldige Mannschaft“ hat er dabei gesehen und könnte sich schon mit einem Punkt anfreunden. „Dann blieben wir in der Tabelle vorne“, sagt Hochberger, der jedoch justament vor dem Spitzenspiel mit Personalproblemen zu kämpfen hat. Sicher fehlen wird Routinier Adrian Betz, mit Sascha Ebert und Kapitän Patrick Pace sind zwei weitere Säulen grippekrank. Der GSV-Coach ist dennoch zuversichtlich: „Meine Mannschaft ist inzwischen ein richtig verschworener Haufen“, freut er sich.

Im einzigen Spiel, das schon um 12.30 Uhr, angepfiffen wird, gastiert der aktuelle Tabellendritte GSV Erdmannhausen

beim SV Kornwestheim II. Der Abstand zu den beiden Topteams interessiert Coach Florian Eissler jedoch trotz deren direktem Aufeinandertreffen nicht sonderlich: „Auch wenn vor uns einer Punkte lässt, schauen wir nur nach unten“, bekräftigt er, zumal er zehn Ausfälle im Kader beklagt.

Das sieht bei Heiko Andiel, Trainer des Vierten TSV Affalterbach,

vor dem Heimspiel gegen Abstiegskandidat FV Ingersheim II kaum anders aus. „Natürlich muss gegen sie trotz der vielen Verletzten ein Sieg unser Anspruch sein“, stellt er aber klar. Schmerzlich vermisst wird beim TSV derzeit der rotgesperrte Sascha Diehl. „In drei Spielen ohne ihn haben wir erst ein Tor erzielt“, erklärt Andiel, der noch weitere drei Partien auf Diehl verzichten muss.

Bei der SpVgg 07 Ludwigsburg II ist der TSG Steinheim

zu Gast. Nach der enttäuschenden Heimniederlage am letzten Sonntag erwartet TSG-Coach Rainer Schreiber „eine andere Mannschaftsleistung“. Schon in der Woche zuvor hatte sich für ihn ein erster Rückschlag angedeutet: „Da haben wir nicht gut trainiert“, sagt Schreiber rückblickend.

Der SGV Murr

hat den VfR Großbottwar

zu Gast. „Murr ist der beste Aufsteiger in dieser Saison. Ich rechne mit einer Begegnung auf Augenhöhe“, blickt VfR-Trainer Perry Zuidema auf die Partie voraus. Von seiner Elf, die gegen Neckarweihingen nicht überzeugte, will er eine Reaktion sehen: „Da hat bei uns einfach die richtige Einstellung gefehlt. Es wird daher auch personelle Konsequenzen geben“, kündigt Zuidema an.

Bei der SGM Hochberg/Hochdorf tritt der FV Oberstenfeld an,

der seine Aufstiegsambitionen vorerst ad acta gelegt hat. „Wir müssen jetzt nach unten schauen“, gibt Vorstand Ceyhan Kaplan die Devise für die kommenden Wochen vor.

Auf einem Abstiegsplatz steht aktuell Líganeuling Anadolu Marbach,

dessen Formkurve zuletzt eher nach unten ging. „Mit den zahlreichen englischen Wochen ist bei uns leider völlig der Trainingsrhythmus kaputtgegangen“, berichtet Spielertrainer Cem Caliskan. Ob das Anadolu-Punktekonto am Sonntag beim zuletzt verbesserten SV Pattonville Zuwachs bekommen wird, scheint fraglich, denn aufgrund einer Taufe fehlt fast die halbe Stammelf.

In der Staffel A1 Unterland muss der TGV Beilstein

am Sonntag zeigen, wie er die erste Niederlage weggesteckt hat. Um 15 Uhr erwartet der Tabellenzweite mit dem Vorletzten TSV Weinsberg einen machbar wirkenden Gegner. „Auf unserem kleinen Kunstrasen rechne ich mit ihnen eher defensiv“, sagt TGV-Spielertrainer Manuel Vogt.

Auf Reisen geht in der Kreisliga A2 Rems-Murr die noch sieglose SVG Kirchberg.

Beim FV Sulzbach/Murr wird man am Sonntag um 15 Uhr versuchen, endlich die leidige Auswärtsmisere hinter sich zu lassen.

In der Kreisliga B2 Enz-Murr ist Spitzenreiter TSV 1899 Benningen II

um 15 Uhr beim GSV Höpfigheim

gefordert. „Mit Höpfigheim und in der kommenden Woche dem FC Marbach II haben wir noch zwei Spiele bis zu unserer 14-tägigen Pause. Vier Punkte sollten es werden“, hofft TSV-Trainer Jochen Kisch, dessen Elf beim 2:2 gegen den TuS Freiberg erstmals den Platz nicht als Sieger verließ. „Da hat uns das entscheidende Quäntchen Ehrgeiz gefehlt. Das Remis ging in Ordnung“, lautet rückblickend Kischs Fazit. „In Höpfigheim“, verspricht er, „wollen wir es nun besser machen.“ Allerdings grassiert im Team eine Grippewelle. „Unter der Woche waren nur sieben Spieler im Training“, berichtet der Coach, der wohl erst kurzfristig Klarheit haben wird, wer zur Verfügung steht.

Auf den zweiten Platz hat sich am Mittwoch mit einem 7:0 (3:0) im Nachholspiel beim GSV Steinheim

der SGV Freiberg II geschoben. Einen Rang verloren hat somit das bisherige Überraschungsteam vom VfR Großbottwar II.

Am Sonntag gastiert die Elf von Trainer Luigi Piu um 13.15 Uhr beim SGV Murr II.

„Dort sind drei Punkte fest eingeplant. Wir haben Blut geleckt und wollen vorne dran bleiben“, sagt Piu.

Zudem spielen: FC Marbach II

– TSG Steinheim II

(12.45 Uhr), Sportfreunde Mundelsheim 06

– GSV Pleidelsheim II,

TuS Freiberg – FV Oberstenfeld II,

GSV Steinheim

– Anadolu Marbach II

(alle 15 Uhr).

In der Parallelstaffel B3 erwartet der GSV Höpfigheim II

um 13.15 Uhr den SV Kornwestheim III. Spielfrei ist hier der TSV Affalterbach II

ebenso wie in derB2-Staffel der GSV Erdmannhausen II.