Marbach/Fußball GSV Pleidelsheim geht mit frisch geschorenem Keeper ins Rennen

Kaum noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt hegt man bei sieben Zählern Rückstand und dem deutlich schlechteren Torverhältnis bei Anadolu Marbach,

das um 15 Uhr beim TV Neckarweihingen antreten muss.

Bereits die Saison ausklingen lassen können die restlichen drei Bottwartal-Vertreter (Anstoß jeweils 15 Uhr). Haushoher Favorit ist der TSV Affalterbach

gegen Schlusslicht TKSZ Ludwigsburg. „Ich gehe davon aus, dass gespielt wird“, sagtTSV-Trainer Mauro Pedace, nachdem TKSZ in der Vorwoche erstmals in dieser Saison nicht zu einer Partie antrat. Geeinigt hat sich Pedace, der erst im Frühjahr als Feuerwehrmann übernahm, am Dienstag mit TSV-Abteilungsleiter Helmut Bärlin, dass er die Mannschaft auch in der kommenden Saison betreut.

Vakant ist die Trainerposition ab Sommer dagegen noch beim FV Oberstenfeld,

der beim viertplatzierten SV Pattonville gastiert. Der Gegner hat seinerseits hingegen noch Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen, zumindest im Kampf um die Relegation. „Zu verschenken haben wir nichts“, verspricht FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan, der noch nach einem Nachfolger von Coach Oktay Tömbek sucht.

Nur eine Frage der Höhe des Sieges sollte das Heimspiel des SGV Murr

gegen Absteiger FV Ingersheim II werden. „Ich will taktisch einiges im Hinblick auf die nächste Saison ausprobieren und werde auch A-Junioren einbauen“, kündigt SGV-Trainer Rolf Hochberger an.

Schon um 13.15 Uhr ist in der Kreisliga A1 Unterland der Tabellendritte TGV Beilstein

beim Nachbarn SC Ilsfeld II gefordert. „Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand“, ärgert sichTGV-Coach Björn Gehl nach wie vor über die Vorwochenniederlage, mit der man die gute Ausgangsposition verspielt hat. Nicht nur für ihn ist das Derby ein besonderes Spiel: „Ilsfeld ist mein alter Verein und ihr Trainer Emilio Petricca war früher in Beilstein“, erzählt er.

In der Staffel A2 Rems-Murr könnte die SVG Kirchberg

mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten TSV Althütte am Sonntag um 15 Uhr den Klassenerhalt so gut wie eintüten. Trainer Björn Kugler bangt jedoch um den Einsatz seiner angeschlagenen Angreifer Klaus-Jürgen Jirao und Adrian Eckert. „Sie sind unsere torgefährlichsten Spieler“, sagt Kugler.

In der Kreisliga B2 Enz-Murr steht der SGV Freiberg II nun schon als Meister fest. Da die Sportfreunde Mundelsheim 06

das sonntägliche Duell mangels Personal absagen mussten und die SGV-Zweite die drei Punkte kampflos erhält, kann sie nicht mehr eingeholt werden. „Bei uns kommt am Wochenende leider alles zusammen“, stöhnt Sportfreunde-Vorstand Thomas Harsch. Im Kampf um den zweiten Platz ist für den FC Marbach II

um 12.45 Uhr gegen den GSV Pleidelsheim II

eine Sieg Pflicht. Ebenso dann um 15 Uhr für den GSV Höpfigheim,

der beim TuS Freiberg zu Gast ist. Zudem spielen: VfR Großbottwar II

– GSV Erdmannhausen II

und SGV Murr II

– FV Oberstenfeld II

(beide 13.15 Uhr). Für die FVO-Zweite geht es nach der vom letzten Spieltag vorgezogenen Partie bereits in die Sommerpause. Spielfrei sind der TSG Steinheim II

und der TSV 1899 Benningen II,

der im Sommer einen Trainerwechsel vermeldet. Für Jochen Kisch, inzwischen auch Abteilungsleiter beim TSV, übernimmt dann Thomas Lembeck als Spielertrainer.

In der Parallelstaffel B3 spielen um 13.15 Uhr: SGM Hochberg/Hochdorf II – GSV Höpfigheim II

und TSV Affalterbach II

– FSV Oßweil II.