Marbach/Fußball GSV Pleidelsheim fängt sich zwei späte Gegentore

Nicht ganz so deutlich, aber ebenso ungefährdet setzte sich der TSV Affalterbach

durch. 7:1 (3:0) schlug die Elf von Trainer Mauro Pedace TKSZ Ludwigsburg und räumte damit auch die letzten rechnerischen Zweifel am Ligaerhalt aus. Christian Riegraf traf dreifach, Julian Rößle (Elfmeter), Jürgen Stopfer, David Giedemann und Marcel Müller je einmal.

Im Abstiegskampf trennten sich der VfR Großbottwar

und der GSV Erdmannhausen

mit 1:1 (1:1). „Mit dem Ergebnis können wir deutlich besser als der Gegner leben“, befand VfR-Trainer Perry Zuidema, denn man behauptete das Sieben-Punkte-Polster auf den GSV, der weiterhin den ersten Abstiegsrang einnimmt. Schon nach vier Minuten hatte das Endresultat Bestand. Luca Heusel hatte den Gast in Führung gebracht (2.), André Kämpf mit indirektem Freistoß nach umstrittenem Rückpass zum GSV-Keeper ausgeglichen (4.). In der Endphase drängte Erdmannhausen auf den Sieg, doch David Fögele und Kristian von Rosen vergaben aussichtsreich. „Wir sind wieder in Schlagdistanz“, befand GSV-Coach Florian Eissler, auch wenn er beklagte, dass „mehr drin war“.

Drei Punkte liegt man nun hinter dem TSG Steinheim,

der nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim SV Kornwestheim II weiterhin den Relegationsplatz innehat. Der TSG hatte zwar mehr vom Spiel, „aber der letzte Pass hat meist gefehlt“, so Trainer Rainer Schreiber, der gleich viermal verletzungsbedingt wechseln musste. Ein Standard brachte die Hausherren auf die Siegerstraße (60.), ehe sie per Konter nachlegten. „Um mehr als das Erreichen der Relegation geht es für uns nicht mehr“, sah Schreiber den sich abzeichnenden Fakten ins Auge.

„Rechnerisch ist es noch möglich“, sagte Spielertrainer Cem Caliskan von Anadolu Marbach

nach dem leistungsgerechten 1:1 (0:0) beim TV Neckarweihingen. Kevin Bürkle (66.), der endlich seine Torflaute beendete, glich für Anadolu aus, das drei Punkte hinter den Erdmannhäusern liegt.

Gut erholt von der Vorwochenniederlage zeigte sich in der Staffel A1 Unterland der TGV Beilstein

und wahrte als Dritter seine Außenseiterchancen im Aufstiegskampf. Das Derby beim SC Ilsfeld II gewann man souverän 4:0 (3:0). „Die Jungs waren sehr fokussiert. Unser Sieg stand nie auf der Kippe“, sagte der zufriedene Coach Björn Gehl. Es trafen Marijo Cutura (13,), Arber Osmanaj (14.), Felix Böttcher (40.), und Abdel Rahman Abo Nabout (86.).

Den Klassenerhalt gesichert hat in der Kreisliga A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg

mit ihrem 4:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Althütte. Klaus-Jürgen Jirao, Adrian Eckert, Danny Bensch und Mike Riedel trafen für die SVG, deren Coach Björn Kugler berichtete: „So richtig können wir es noch nicht glauben, denn wir mussten nach Abpfiff erst auf die anderen Ergebnisse warten“.