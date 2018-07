Marbach/Fußball Großer Unmut über Organisation des Murr-Bottwartal-Turniers

Auch die Benninger Fußballer hatten zum Zeitpunkt der eintreffenden E-Mail ihr Vorbereitungswochenende schon geplant. Nun kommt eventuell die zweite Mannschaft. „Alles ist durcheinander“, meint Peter Titze, der Vereinsvorsitzende vom VfR Großbottwar und fügt an: „Der Ausrichter weiß ein Jahr vorher, dass er dran ist. Da ist genügend Zeit da, um alle zu infomieren. Ich verstehe nicht, warum das erst so spät passiert ist, als viele schon ihre Vorbereitungspläne gemacht haben mussten.“ Ins gleiche Horn bläst Achim Merkler, der Vize-Abteilungsleiter des GSV Pleidelsheim: „Ewig ist nichts passiert. Wir wollten auch ins Trainingslager, haben es dann aber gelassen, damit wir Zeit für das Turnier haben. Als der Termin im Juni endlich kam, waren unsere Vorbereitungspläne ja längst fertig. Ich bin echt genervt und sauer, dass es so gelaufen ist. Im vergangenen Jahr ist der FC Marbach gar nicht angetreten und in diesem Jahr haben wir dieses Chaos“, ärgert er sich. Sibylle Wieland, die Vorsitzende des FC Marbach, die die Organisation des Murr-Bottwartal-Turniers unter ihren Fittichen hatte, versteht die ganze Aufregung nicht. „Der Termin ist rechtzeitig bekannt gegeben worden und ist auch schon eine Weile beim wfv eingereicht. Es kam von keinem der anderen Vereine eine Reaktion, dass der Termin nicht passt. Nicht einer hat seinen Unmut geäußert“, erklärt sie. Auf Nachfrage bestätigen das die Verantwortlichen der anderen Vereine. Hauptsächlich sei man sauer über die späte Verkündung des Termins, nicht über den Termin an sich, auch wenn er nicht ideal liege. „Hätte man ihn früher gewusst, dann hätte man seinen Trainingsplan entsprechend anpassen können“, sagt Achim Merkler vom GSV Pleidelsheim.

Wieland versteht auch den Ärger über den bislang fehlenden Spielplan nicht. „Er geht heute raus“, sagt sie am Freitagmittag und meint: „Das reicht doch.“ Für fast alle anderen ist dies jedoch viel zu spät. „Wir müssen doch frühzeitig wissen, ob jetzt wirklich schon am Freitag gespielt wird – so stand es nämlich in der Ankündigung – oder nicht. Müssen unsere Spieler früher von der Arbeit gehen oder nicht? Wir müssen das Ganze doch auch organisieren, denkt da keiner dran?“, fragt Erdmannhausens Sascha Held rhetorisch am Freitagvormittag und meint: „So etwas hat es wirklich noch nicht gegeben. Normalerweise ist der Spielplan sechs bis acht Wochen vorher da. Jetzt ist es genau noch eine Woche hin und wir alle wissen nichts.“ Ihn ärgert auch, dass seine Anfrage im wfv-Portal, in dem neben den anderen Vereinen auch der FC Marbach ist, bis Freitagmittag unbeantwortet blieb. „Es kommt einfach keine Reaktion. Das geht nicht“, moniert Held. Sibylle Wieland bleibt diesbezüglich ganz gelassen. „Es ist doch alles organisiert. Das Turnier kann nächstes Wochenende stattfinden – aber nur am Samstag und Sonntag, nicht am Freitag“, meint sie. Den Spielplan schickte sie dann wie angekündigt noch am Nachmittag raus – rief damit aber erneut Empörung hervor. „Bei diesem Spielplan sollen alle Gruppenspiele am Samstag durchgeführt werden. Das gab es noch nie. Wie sollen die Spieler denn drei Spiele á 60 Minuten bei 30 Grad Hitze durchhalten? Das geht gar nicht“, sagt Sascha Held vom GSV Erdmannhausen und hat nun eine Verkürzung der Spielzeit beantragt.