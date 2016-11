Marbach - Ein schwieriges Auswärtsspiel haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Marbach an diesem Wochenende zu bestreiten. Bereits am Samstag um 14.30 Uhr ist der Tabellenführer zu Gast beim Aufsteiger SGM Riexingen. Tabellenführer gegen Aufsteiger? Das klingt nach einer klaren Rollenverteilung – könnte man meinen. Doch so einfach ist das diesmal nicht, auch wenn FC-Trainer Christian Seeber klar stellt: „Wir wollen nicht jammern und spielen natürlich auf Sieg.“

Da ist aber zum Beispiel die Situation beim FC Marbach selbst, der seit drei Ligaspielen auf einen Sieg wartet und bei dem die personelle Not allmählich immer größer wird. War bislang „nur“ Muhammet Kodal mit Rot gesperrt, so gesellt sich nach seinem Platzverweis gegen den TSV 1899 Benningen nun auch Edeljoker Nicola de Pilla zu ihm auf die Tribüne. Beide Offensivkräfte waren im bisherigen Saisonverlauf maßgeblich daran beteiligt, dass die Schillerstädter auf Rang eins stehen. Wird Kodal noch drei Partien aussetzen müssen, steht das Strafmaß für de Pilla aus.

Denkbar ungünstig kommt es da für den FC, dass auch das Lazarett im Team anwächst: Die Adduktorenprobleme von Kapitän Kordian Zieba, der im Derby gegen Benningen auf die Zähne gebissen hatte, sind nun schlimmer geworden. „Er wird ausfallen“, sagt Christian Seeber. Und auch Dominik Weinzierl (Innenbandanriss im Knie) und Giuliano Fortino, der im Ausland weilt, sind am Samstag nicht dabei. Angelo de Capua war unter der Woche krank. „Wir haben zwei bis drei Spieler aus der zweiten Mannschaft im Auge, auf die wir vielleicht zurückgreifen. Das müssen wir noch besprechen“, erklärt Christian Seeber.

Und dann ist da mit der Spielgemeinschaft der Vereine in Ober- und Unterriexingen ein Gegner, der zuletzt den Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga gemeistert hat. Mit Tabellenplatz acht schlägt sich der Aufsteiger bislang mehr als wacker, Respekt dürfte den Marbachern aber eine andere Bilanz einflößen. Denn gerade gegen die Spitzenteams der Liga punktet Riexingen in schöner Regelmäßigkeit. Das belegen Siege gegen den FSV 08 Bissingen II, den TSV 1899 Benningen oder den TSV Schwieberdingen sowie ein Remis gegen den FV Löchgau II. Punkte lässt die Mannschaft dafür gerne gegen derzeit abstiegsbedrohnte Teams liegen.

„Sie haben eine gute Mannschaft beieinander, eine robuste Truppe. Gerade in der Offensive verfügen sie über erfahrene Spieler. Dieses Spiel wird für unsere Mannschaft sicherlich eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen aber natürlich auch stellen werden“, schätzt Christian Seeber ein. Alle Mittel gelte es dafür in die Waagschale zu werfen.

Die jüngste Niederlage gegen Benningen und die zwei vorherigen Unentschieden möchte der FC-Coach nicht überbewerten: „Wir hatten davor Spiele, da sind die Würfel auf unsere Seite gefallen. Nun war es eben anders herum. Deshalb werden wir uns mit Sicherheit nicht verrückt machen lassen.“