Marbach - Beim zweiten Heimspiel des FC Marbach gastiert am Sonntag (15 Uhr) die SKV Rutesheim II im Hainbuch Stadion. Eine Mannschaft, die nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Schillerstädter zählt: In der vergangenen Runde fiel der direkte Vergleich mit einem Remis und einer Niederlage ziemlich durchwachsen aus. „Wie auch der FV Löchgau II besteht dieses Team aus jungen Talenten, die sehr gut ausgebildet und hungrig auf Erfolg sind“, beschreibt FC-Trainer Christian Seeber, warum es so unangenehm ist, gegen die SKV zu spielen.

So spielt die A-Jugend der Rutesheimer gar in der Verbandsstaffel, belegte dort zuletzt Rang drei unter anderem vor der SG Sonnenhof Großaspach. Davon profitieren auch die Aktiven-Mannschaften. „Das ist ein gut geführter Verein“, zollt Seeber Respekt. Zum Vergleich: Die A-Jugend des FC Marbach wäre in der Vorsaison beinahe aus der klassentieferen Bezirksstaffel abgestiegen.

Nichtsdestotrotz möchte der FC auch sein zweites Heimspiel in dieser Saison gewinnen, und den Blick gar nicht so sehr auf den Gegner richten. „Wir wollen unser eigenes Spiel durchdrücken, viel Ballbesitz haben, aggressiv sein und schnell nach vorne spielen. Also so, wie wir immer auftreten wollen“, gibt Christian Seeber die Marschroute für Sonntagmittag vor.

Ob ihm bei diesem Unterfangen Muhammet Kodal zur Verfügung stehen wird, ist noch fraglich. Den Offensivspieler plagen Schmerzen im Oberschenkel. „Entweder es ist eine Zerrung oder eine Verhärtung. Das müssen wir abwarten“, sagt Seeber. In Anbetracht dessen, dass am kommenden Mittwoch beim SV Salamander Kornwestheim bereits das nächste Ligaspiel ansteht, stellt sich Seeber auch die Frage, welches Risiko er in der Personalie Kodal eingehen möchte. Sicher fehlen wird Giuliano Fortino, der nun im Urlaub weilt. Dominik Weinzierl ist aus jenem zwar zurück, konnte wegen seines Spätdiensts jedoch nicht trainieren.

Sorgen bereitet Christian Seeber zudem ein wenig der straffe Zeitplan mit den vielen englischen Wochen. „Wir nehmen das so wie es kommt. Es ist aber natürlich kein einfacher Spagat, das Training richtig zu dosieren“, meint er. So dürften die Stammspieler nicht zu sehr belastet werden, um nicht zu übersäuern. Spieler aus der zweiten Reihe, die über Wochen nicht spielen, würden bei diesem Pensum dann aber zu viel regenerieren. Und Spieler, die erst aus dem Urlaub zurück sind, müssten eigentlich nochmal deutlich intensiver trainieren. „Das geht dann aber nicht, weil direkt wieder das nächste Spiel ansteht“, schildert Christian Seeber die besonderen Umstände der neuen Bezirksliga-Saison mit 18 Mannschaften. Immerhin: Dieses Dilemma dürfte jeden Bezirksligisten betreffen. Mit der SKV Rutesheim II sicherlich auch den nächsten Gegner.