Marbach - In der vergangenen Bezirksliga-Saison war der FC Marbach die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Dafür hatte die eigene Offensive oft Ladehemmung. In dieser Spielzeit haben die Schillerstädter dagegen in den ersten fünf Partien 15 Tore erzielt – der zweitbeste Wert der Liga. Dafür zappelte der Balle aber auch schon achtmal im eigenen Netz. Trainer Christian Seeber sieht darin aber keine umgekehrte Tendenz zum Vorjahr: „Wir stehen eigentlich gut hinten, die Abwehr hat sich ja auch nicht groß verändert zur Vorsaison. Die Gegentore sind meistens gefallen, weil wir vorne nicht zum Abschluss gekommen sind, den Ball zu schnell verloren haben und dann zu breit standen. So sind zum Beispiel bei der Auftaktniederlage in Aldingen beide Gegentore gefallen.“ Genau das soll seine Mannschaft am morgigen Samstag (15 Uhr) im Spiel beim TSV Phönix Lomersheim vermeiden.

Denn die Lomersheimer seien eine sehr disziplinierte Mannschaft, „die kompakt steht und sehr lauffreudig ist“. Das habe man auch in der vergangenen Saison gemerkt, als der FC zu Hause nur 0:0 gegen Phönix spielte und auswärts knapp mit 2:1 gewann. In dieser Saison hat Lomersheim noch kein Spiel verloren, allerdings auch erst eines gewonnen und dafür viermal remis gespielt. „Sie wollen natürlich endlich ihren ersten Dreier holen, ohne sich dabei aber groß aus ihrer Defensive heraus zu bewegen“, glaubt Seeber. Auf diese Taktik und die auf einen folgenden Konter müsse sich sein Team einstellen. Doch generell wolle man von der eigenen Linie nicht abweichen, um den Lomersheimern die erste Saisonniederlage beizubringen. „Es ist ja nicht so, dass wir ein extremes Pressing spielen und uns jetzt etwas zurücknehmen müssten“, sagt Seeber. Das Spiel seiner Mannschaft basiere darauf, viel Ballbesitz zu haben und die schnellen Offensivkräfte in Szene zu setzen.

Einer dieser schnellen Leute ist Timo Binder, der nach einer Verletzung am Mittwochabend im Bezirkspokal wieder mit dabei war. Auch Christian Benz kam in dieser Partie wieder zum Einsatz. „Es hilft uns natürlich, dass die beiden wieder an Bord sind. Dadurch wird unser Kader wieder etwas breiter“, freut sich Christian Seeber. Auf der Verletztenliste steht damit nur noch Tim Vogel (Leiste). Außerdem ist Marco Caniglia nach seiner Roten Karte im Spiel gegen die SKV Rutesheim II noch für die Partie in Lomersheim gesperrt, zudem sind Patrick Demut und Giuliano Fortino im Urlaub. Für Demut wird der zuletzt stark spielende Dennis Wendler wieder zwischen den Pfosten stehen. Als Ersatzkeeper soll Konrad Laing mit nach Lomersheim fahren. Insofern ist es den Marbachern ganz recht, dass die Partie bereits am Samstag stattfindet. Denn da Ermin Sejdovic verletzt ist, wird Laing am Sonntag womöglich auch noch in der zweiten Mannschaft gebraucht.