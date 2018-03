Marbach/Fußball FC nimmt weiter die Verfolgung auf

Eingespielt sind mit dem überfallartigen Angriffsspiel natürlich auch die Abläufe beim FC Marbach. Am Sonntag wird es dennoch die ein oder andere Umgewöhnung geben müssen. Denn mit „Sechser“ Steffen Leibold und Innenverteidiger Philipp Bez fallen zwei Leistungsträger aus. Sie sind privat verhindert. „Das Personal ist diesmal etwas eng“, sagt Christian Seeber. So plagen Emanuele di Natale auch Knieprobleme. „Wir hoffen aber, dass es bei ihm für Sonntag reicht“, so Seeber. Der Trainer ist dennoch überzeugt davon, eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bekommen, auch wenn wohl nur drei Auswechselspieler auf der Bank Platz nehmen werden. Auch an der Ausrichtung ändert sich durch die Ausfälle nichts, so Christian Seeber: „Wir werden natürlich versuchen nachzulegen.“