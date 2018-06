Marbach/Fußball FC Marbach zeigt zum Abschluss ein gutes Spiel, verliert aber

„Bis zum 3:3 hatten wir eigentlich alles im Griff und waren die bessere Mannschaft. Aber danach waren wir vogelwild“, resümierte der Coach. Die Folge: Merklingen nutzte die Nachlässigkeiten der Marbacher schamlos aus und traf innerhalb der 74. und der 82. Minute gleich dreimal – erst per Elfmeter zum 3:3, anschließend aus dem Spiel heraus zum 4:3 und zum 5:3. Angelo de Capua, der in Hälfte eins schon zweimal getroffen hatte (1:0 in der 6. Minute und 2:1 in der 37. Minute), verkürzte zwar in der 84. Minute noch einmal auf 4:5, doch wiederum nur drei Minuten später traf Merklingen zum 6:4-Endstand. „Wir waren hinten etwas nachlässig, vor allem gegen Ende. In der ersten Halbzeit waren es leichte Fehler, die zum 1:1 und zum 2:2 gegen uns geführt haben“, sagte Wick.