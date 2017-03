Marbach/Fußball FC Marbach will seine Heimbilanz ausbauen

Allerdings muss er dabei die in dieser Saison so starke Innenverteidigung umbauen. Da sich Philipp Bez am vergangenen Sonntag beim 2:2 in Münchingen eine gelb-rote Karte eingehandelt hat und deshalb für ein Spiel gesperrt ist, braucht Haiko Eggert einen neuen Partner. „Da gibt es mehrere Optionen. Kordian Zieba, Steffen Leibold oder Benedikt Schreckenberger wären alles mögliche Kandidaten“, erklärt Christian Seeber, die Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Auf jeden Fall gelte es, den starken Lomersheimer Stürmer Sebastian Fischer in den Griff zu bekommen, der in dieser Saison bereits 15 Tore erzielt hat. „Ansonsten ist das eine homogene Truppe, die einen sehr gradlinigen Fußball spielt“, beschreibt der FC-Coach den Gegner.

Möglicherweise könnte die Hauptsorge des FC Marbach aber sein, die Defensive der Lomersheimer zu knacken. Denn Seeber erwartet, „dass sie eher tief stehen werden. Vergangene Saison haben wir zum Beispiel nur 0:0 gespielt, das war damals ein Spiel auf ein Tor“, erinnert er sich. Im Hinspiel in Lomersheim machte es seine Mannschaft dann besser und gewann mit 5:0. „Da ist bei uns aber auch alles ideal gelaufen. Steffen Leibold hat nach einem langen Einwurf früh das 1:0 erzielt. Dann haben wir schnell das 2:0 nachgelegt und kurz nach der Pause auch noch das 3:0. Bei gefühlten 45 Grad war die Partie dann gelaufen. Es wäre natürlich schön, wenn uns das diesmal in ähnlicher Weise gelingen würde. Aber ich habe die Mannschaft auch darauf vorbereitet, dass sie die nötige Geduld haben muss.“