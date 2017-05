Marbach/Fußball FC Marbach verkürzt Rückstand auf Platz eins

Doch diesmal endete die Partie nicht 2:2. Denn abgesehen von dieser kurzen Phase zeigte der FC Marbach am Samstag einen sehr souveränen Auftritt und war fast 90 Minuten Herr der Lage. Bereits in der dritten Minute ging ein 20-Meter-Freistoß von Steffen Leibold nur knapp drüber. Nach einer Viertelstunde war es Nesreddin Kenniche, der nach schöner Vorarbeit von Kordian Zieba den Ball zum 1:0 über die Linie spitzelte. Nur zwei Minuten später hatte er den nächsten Treffer auf dem Fuß, doch sein Volleyschuss nach Flanke von Angelo de Capua ging über das Tor. Nachdem in der 34. Minute ein Schuss von Pierre Fees aus elf Metern von einem Riexinger Verteidiger von der Linie gekratzt wurde, fiel dann in der 39. Minute das überfällige 2:0. Nach einem langen Ball auf Kenniche und anschließendem Doppelpass mit Muhammet Kodal war der FC-Stürmer durch und ließ dem Keeper keine Chance.

Nach dem „kurzen Wackler zu Beginn der zweiten Hälfte“, wie es Christian Seeber bezeichnete, stellten die Schillerstädter aber schnell die Weichen endgültig auf Sieg. Steffen Leibold holte in der 58. Minute das zu Beginn versäumte Freistoßtor nach. Diesmal waren es 25 Meter Entfernung, aus denen er den Ball um die Mauer ins Eck zirkelte. Nur drei Minuten später hätte er frei vor dem Gäste-Keeper selbst den Abschluss suchen müssen, statt auf Kenniche querzulegen, denn der wurde wegen Abseits zurückgepfiffen, legte aber in der 73. Minute seinen dritten Treffer des Tages nach. Nach einer schnellen Kombination überlupfte er den Riexinger Schlussmann. Der bekam zwar noch die Finger an den Ball, die Kugel trudelte aber trotzdem zum 4:1 ins Tor. Den Schlusspunkt setzte schließlich Angelo de Capua, als er in einen verunglückten Riexinger Rückpass lief, den Torhüter umkurvte und das 5:1 erzielte – ein Ergebnis, mit dem der FC auch ein wenig das 0:4 aus dem Hinspiel zurechtrückte.