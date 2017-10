Marbach/Fußball FC Marbach stellt sich auf ein Geduldsspiel ein

Froh ist Seeber auch darüber, dass sich die Verletzung von Björn Rewitzer nur als Stauchung herausgestellt hat. Der Innenverteidiger war beim Pokalspiel am Mittwochabend in Ingersheim auf die rechte Hand gestürzt und musste ausgewechselt werden. „Es ist aber zum Glück nicht schlimm, er wird am Sonntag spielen können“, erklärt der Trainer. Noch nicht sicher ist dies hingegen bei Steffen Leibold. Der Mittelfeldmotor des FC war am Mittwoch ebenfalls ausgewechselt worden, klagte über Bauchmuskelbeschwerden. „Er hat seither nicht trainiert und ist in Behandlung. Wir müssen sehen, ob er am Sonntag wieder fit ist“, bangt Seeber noch um Leibolds Einsatz, wobei er im Fall der Fälle aber noch mehrere Optionen für diese Position hätte. Ansonsten sind bis auf die beiden Keeper Patrick Demut und Dennis Wendler sowie Julian Harnoß alle Spieler fit und einsatzbereit.