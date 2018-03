Marbach/Fußball FC Marbach präsentiert sich in Torlaune

Nach dem Wechsel blieben die Marbacher zunächst am Drücker. In der 53. Minute zappelte der Ball sogar im Netz, doch der Schiedsrichter wähnte Nesreddin Kenniche beim Zuspiel von Kordian Zieba im Abseits, obwohl der FC-Stürmer zum Zeitpunkt des Passes hinter seinem Kollegen stand. Allerdings muss man dem Unparteiischen zugute halten, dass sein eh schon schwieriger Job durch das funzelige Flutlicht am Marbacher Kunstrasen nicht leichter wurde. Nachdem Kenniche mit einem Heber am Gäste-Keeper gescheitert war (54.), hätte der TSV beinahe nochmal verkürzt, doch ein Schuss von Sebastian Bortel ging nur an den Außenpfosten (58.). „Da war Höfingen kurzzeitig am Drücker“, räumte Christian Seeber später ein.

Doch in der 77. Minute sorgte Steffen Leibold mit einem direkt verwandelten18-Meter-Freistoß für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Tim Vogel, der aus gut 20 Metern den Ball mit solche Wucht zum 5:1 unter die Latte hämmerte (87.), dass der Querbalken noch beim Schlusspfiff zu wackeln schien. „Wir haben bei schwierigen Lichtverhältnissen verdient gewonnen“, zeigte sich Christian Seeber mit dem Spiel und mit dem Ergebnis am Ende zufrieden.

FC Marbach:

Komenda – Weinzierl, Rewitzer, Bez (46. Schreckenberger), Yildirim – di Natale (71. Vogel), Fees (63. Benz), Zieba, Leibold – de Capua (83. Harnoß), Kenniche