Marbach/Fußball FC Marbach mit glücklichem Sieg

Nur zweimal wurde Perouse am Samstag wirklich gefährlich – und zwar in der zweiten Halbzeit. „Einmal ging der Schuss dann aber an den Pfosten und einmal hat der Stürmer verzogen“, berichtete Wick. Die Marbacher selbst konnten ebenfalls nur auf zwei wirklich gute Möglichkeiten blicken. Die erste davon führte jedoch anders als bei Perouse zum Tor. Top-Torjäger Nesreddin Kenniche vollendete in der 13. Minute eine schöne Kombination im Mittelfeld mit einem laut Wick „wunderbaren Volleyschuss aus 25 Metern über den Keeper“. Die zweite wirklich gute Chance ließ dann bis zur 75. Minute auf sich warten. Da scheiterte der eingewechselte Julian Harnoß aus dem Lauf heraus aus rund 15 Metern am Perouser Schlussmann.